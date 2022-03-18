В Киеве – матери городов Русских, националисты собирают подписи к петиции на запрет Московского Патриархата. Стал известен один из вопиющих случаев этих мартовских дней. В столичной аптеке, в течение двух часов подвергалась издевательствам и унижениям монахиня. Лекарств матушке так и не продали. И никто не вступился, не помог…

Все монастыри и приходы, поминающие на Божественных Литургиях Святейшего Патриарха Кирилла, подвергаются сегодня огромной опасности. Звучат ужасающие угрозы в адрес монашествующих, что их будут забрасывать коктейлями «Молотова» и просто нещадно убивать на улицах. Теробороной выпущена т.н., «Анкета для храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата». От священнослужителей требуют заполнить графы: название и месторасположение храма, ФИО настоятеля, номер телефона. А также нужно указать: «Кто Предстоятель вашей церкви? Поминаете ли вы на богослужении Московского Патриарха? Вы признаёте войска России захватчиками и оккупантами? Дата, подпись, печать».

Судя по всему, анкетные данные ВЕРНЫХ будут «пророссийскими», и за этим последуют аресты. Они уже происходят, как следствие прослушанных телефонных разговоров. За абонентами приезжают очень быстро. Допросы священнослужителей происходят прямо на приходах. «Стражи порядка» не ленятся добираться и в сельские глубинки. Все телефонные номера и контакты владельца телефона становятся достоянием СБУ. Бедные, они, лишенные разума и веры, живут в некой абстрактной реальности. Им бы бежать к этим же отцам на исповедь, просить молитв… Жить нацистскому режиму осталось считанные дни. Жаль, не знают многие об этом на той стороне. ТВ и СМИ Украины выдают несусветную ложь. Давно уж приучили народ называть белое – чёрным и черное – белым… Жизнь наизнанку стала нормой для большинства.

«Первые два месяца 2021 года стали настоящим прорывом в деле разделения граждан Украины на сорта», – написал мой коллега Глеб Простаков. – В Верховной раде зарегистрирован целый ворох законопроектов: законопроект о коллаборантах, устанавливающий уголовную ответственность за различные формы взаимодействия с “государством-агрессором” и “оккупационной администрацией” непризнанных ДНР и ЛНР. В первую очередь он касается двух категорий лиц. Первая – те, кто занимает сколько-нибудь значимую должность в органах власти Крыма, ДНР или ЛНР. Им “светит” от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой. Вторая категория – люди, ведущие политическую или информационную деятельностью в сотрудничестве с “государством-агрессором”».

«Слуги» народа уготовили от 10 до 12 лет тюрьмы с возможностью конфискации имущества: журналистам, экспертам, блогерам, выступающим на российском телевидении или пишущим для российских СМИ. Не возникает сомнения в том, что для представителей ненавистного Московского Патриархата издали «щедрые» отдельный закон. Хотя, беззаконникам, привычно творящим беззакония по местам, законы не нужны. Достоверно известно, что с 2014 года, в застенках СБУ Харькова, без суда и следствия, содержались, даже несовершеннолетние! Чтобы сломить дух воинов «забирали» родственников и жён ополченцев. Страшные пытки применялись по отношению к священнослужителям Русской Православной Церкви Московского Патриархата.

Вскрываются страшнейшие злодеяния. В освобожденном от нацистов селе Половинкино Луганской народной республики, в здании бывшего колбасного завода был обнаружен концентрационный лагерь, рассказывает первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Особенно ужасает нелегальная тюрьма-концлагерь батальона «Торнадо», которая располагалась в здании бывшей больницы деревни Кондрашовка. По словам следователя МГБ ЛНР, в тюрьме держали «не только ополченцев, но и простых граждан, а также бизнесменов – для выкупа». В живых не оставался никто…

В «плену» свастик, рун и символов SS оказались персонажи повести Корнея Чуковского – добрый Доктор Айболит его друзья, изображенные на стенах больницы, ещё до войны. Граффити с названием батальона и издевательские, циничные указатели: «Процедурная», «VIP-зона». Девиз: «Мы рады каждому клиенту»… Торнадовцы прославились своими сексуальными извращениями. Изнасилование человека – было самой мягкой пыткой! Захваченным в плен мученикам во все отверстия, заливали строительную пену, отрезали половые органы. Людей медленно расчленяли, из них выпускали кровь… Сатанизм! Не знаю, были ли менее жестокими пытки концентрационных лагерей, бывших составной частью лагерной империи «третьего рейха» – Яновский (Львов), Сырецкий (Киев)?

Наши славные прадеды, победившие фашизм, освободившие весь мир от «коричневой» чумы, не могли себе и представить такого ужаса на нашей земле, в наши дни. Пока вновь не освободим нашу землю, мы не узнаем точного количества специализированных, несущих смерть заведений…

Современным палачам Украины, убийцам собственного народа адресованы самые громкие рукоплескания от их заокеанских хозяев: Америки, Евросоюза, Польши…

Вспомним, что самые первые концлагеря в Европе (Талергоф, Терезино), возникли, именно для уничтожения Русского народа. Под руководством австро-венгров. Русских арестовывали русские, те, кому враги втемяшили в голову мысль о том, что они «украинцы». Часть из них – одурманенные, задуренные, а иные, намеренно продавшие своё «первородство за чечевичную похлёбку».

Ничего не меняется. В то время, как Русские из России, самых разных национальностей пришли на подмогу угнетенным жителям Донбасса и Украины, а все народы без исключения, хлебнувшие горя от власти нацистов, наконец, возрадовались освобождению, в Днепропетровской и других областях, находятся и такие, кто часть времени поёт на клиросе, а в свободное – изготавливают «коктейли Молотова», чтобы «угостить» освободителей, в их понимании – захватчиков…

В предсмертной своей агонии ВСУшники загоняют мирных жителей в высотные дома, размещая их посредине, между этажами, а сами занимают позиции на нижних этажах и крыше. И лупят из ПТУРов и гранатометов. Пленные военнослужащие ВСУна допросах признаются, инструкторы НАТО научили их проводить террор в тылах, прикрыться мирными…

Просто в голове не укладывается, как же возможна такая демонизация сознания?

«На войне идет жатва душ. Собирают тех, кто созрел для Царства Божьего, и тех, кто духовно сгнил, а также тех, кто не сможет перенести дальнейших испытаний, которые выпадут на долю оставшимся в живых. Если у человека еще есть потенциал духовного роста, никакой выстрел его не достанет» – из недавней проповеди Митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки (Коваленко).

Сегодня очистительная спецоперация Российской армии освобождает города не только от нацизма, но и от сатанизма на исторической Русской территории…





