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8 лет назад мы вернулись домой

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Шутки-шутками, а уж 8 лет назад, как мы Крым и Севастополь вернулись домой.
То, что происходило на Украине за эти 8 лет и то, что происходит там сейчас, лучше всего показывает оправданность этого выбора – никаких обещанных "украинских Ривьер", которыми заманивали крымчан те, кто призывал голосовать на референдуме против воссоединения, не получилось.
А получился на Украине нацистский клоповник, который представляет угрозу для окружающих, и прежде всего для собственных граждан.
Так что время все расставило по своим местам и показало, кто на самом деле живет "под дулом автоматам". Это сейчас особенно понятно тем гражданам Украины, которые оказались в заложниках в руках собственного террористического "государства".



Всех с праздником, с Днем Воссоединения Крыма и Севастополя с Россией!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7501258.html
Метки: 2014, крым, Россия, севастополь, Украина
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