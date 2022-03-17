18 марта Международный детский центр «Артек» будет отмечать 8-летие воссоединение Крымского полуострова с Российской Федерацией.

Для «Артека» события 8-летней давности имеют важное значение – именно тогда началось восстановление одного из самых популярных детских лагерей нашей страны.

«В 2014 году, 8 лет назад, над Крымом были подняты флаги России, полуостров вернулся домой. Это важное историческое событие для нашей Родины. «Артек» искренне поздравляет страну и всех крымчан с годовщиной «Крымской весны». Сила России в единстве ее народов. Вместе мы сможем многое», – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

Праздничная программа включает в себя несколько знаковых мероприятий. К примеру, сегодня, 16 марта, прошел телемост «Будем жить!». Помимо артековцев, в нем приняли участие ученики детских центров «Орленок», «Океан», «Смена», активисты Российского движения школьников, а также дети из Беларуси, Казахстана и Монголии. Во время сеанса видеосвязи современные подростки обсудили значение дружбы в общемировом масштабе.

Торжественный день, 18 марта, начнется в лагере с поднятия флагов и проведения церемоний. Во время информационно-развлекательной программы «Волшебная палитра Крыма» сотрудники и гости центра будут знакомить ребят с традициями и культурой коренного населения полуострова. Кроме того, в этот день космонавт Олег Артемьев в свой третий полет в космос возьмет с собой картину, которую нарисовали ученики второй смены. Картина посвящена дружбе народов нашей многонациональной страны.

За восемь лет после знакового события Международный детский центр успел преобразиться практически до неузнаваемости. Благодаря программе «Артек 2.0. Перезагрузка» бывший советский лагерь стал современным детским центром международного уровня с развитой инфраструктурой. На данный момент реконструировано девять лагерей, построен новый концертный комплекс «Артек-Арена», где проводят масштабные мероприятия. Скоро будет введен в эксплуатацию новый лагерь «Солнечный» вместимостью 1000 мест. В новых столовых детского центра питание организовано по принципу «шведского стола», а меню состоит из трех комплексов блюд на выбор. Разработкой, обновлением рациона, а также контролем над закупками и конечным продуктом занимается профильный комбинат питания. Более того, для детей систематически проводят кулинарные мастер-классы, на которых дети пробуют блины, панкейки и прочие вкусности.

Около года назад Правительство РФ утвердило программу развития для МДЦ до конца 2025 года. До конца этого срока «Артек» должен завершить реконструкцию, создать универсальную площадку для олимпиадной подготовки, а также развить сотрудничество с профильными вузами и их кафедрами.