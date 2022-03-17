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Опасная особенность Искандера

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О практике применения ракет "Исканднер" в конфликте на Украине.

Опасная особенность Искандера

Конфликт на Украине дал представление о военном потенциале России, – особенно благодаря широкому использованию баллистических и крылатых ракет для нанесения точных ударов, сообщает Military Watch. Автор статьи пишет об уникальных возможностях ракеты "Искандер-М".

Хотя от применения некоторых наиболее боеспособных вооружений в ходе начавшейся 24 февраля операции на Украине Россия последовательно воздерживается, конфликт все же дал некоторое представление о военном потенциале страны, – особенно благодаря широкому использованию баллистических и крылатых ракет для нанесения точных ударов. Выяснилось, что единственная в России оперативно-тактическая баллистическая ракета наземного базирования "Искандер-М", ранее использовавшаяся в конфликтах в Сирии и Грузии и считающаяся одним из оплотов российских вооруженных сил, имеет мощные средства для обеспечения прорыва и может сбивать с толку средства противоракетной обороны противника.

Сообщается, что система прорыва обороны активируется, когда ракета становится целью средств ПВО, и срабатывает, когда ракета определяет, что находится под угрозой. Каждая ракета комплекса "Искандер-М" может снаряжаться минимум шестью ложными целями для дезориентации противника. Аналогичные ложные цели могут использовать другие тактические баллистические ракеты на вооружении России – прежде всего это Х-47М2, авиационный вариант "Искандера".

Как именно работают новые средства прорыва, пока не ясно, но, по-видимому, они имеют два типа контрмер: глушитель нарушает работу излучателей радиолокационных частот, а тепловая ловушка сбивает с толку ракеты с инфракрасным наведением. Обманкой может служить сам корпус ложной цели, создавая большую радиолокационную сигнатуру, – на приборах он будет выглядеть как настоящая ракета.

У Украины есть ряд средств, которые подходят для защиты от баллистических ракет малой дальности. В первую очередь это С-300В и С-300ПС/ПТ, хотя их способность поражать цели вроде "Искандеров" остается весьма сомнительной, поскольку системы построены еще в 1980-х и с тех пор практически не модернизировались.

"Искандер" же специально разрабатывался с тем, чтобы уклоняться от передовых средств противовоздушной обороны НАТО, и сочетает в себе запуск по наклонным квазибаллистическим траекториям, гиперзвуковую скорость и высокий уровень маневренности. Считается, что он намного превосходит возможности украинской ПВО. Поэтому применение новой системы вполне может снабдить ценной информацией как союзников Украины по НАТО, так и саму Россию.

https://inosmi.ru/20220317/raketa-253426938.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7500264.html
Метки: военное дело, война на украине, нато, ракеты, Россия, технологии, Украина
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