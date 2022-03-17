Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал преступной и аморальной линию поведения Запада в отношении России в последние годы и заявил, что русофобия там никогда не достигнет дна. Такое заявление он сделал в своём первом посте в Telegram, отметив, что «первая публикация посвящена самой драматической теме».

«Оголтелая русофобия Запада, по всей видимости, никогда не достигнет дна. Экспансия НАТО к нашим границам, экономическая и информационная война, развязанная против нашей страны по всем фронтам, бесконечные угрозы и запугивания, яростное преследование наших граждан за рубежом. Всё это – причины того крайнего обострения международной ситуации, которое весь мир переживает в эти дни, – пишет он. – Отвратительной, преступной и аморальной является линия поведения стран Западного мира в отношении России в последние годы. И это несмотря на то, что мы искренне стремились к добрым отношениям с ними. Мы вместе победили фашизм в XX веке, договорились об универсальных правилах безопасности и сотрудничества. Но сейчас двойными стандартами Запада уже никого не удивить. Когда надо им – можно закрыть глаза на всё, включая истребление мирных жителей Донбасса, которое длилось годами. Если что-то идёт не по их указке, виновник один – наша страна».

Медведев обратил внимание на то, что антирусская истерия – явление отнюдь не новое. «Она была и в XIX, и в XX веках. Вспомним известные слова Фёдора Тютчева: “Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая 30 лет, с каждым годом всё сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвётся же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления”. Такое ощущение, что написано это в 2022 году», – заметил он.

Замглавы Совбеза также указал на цикличность истории уже в XXI веке.

«Почва для этой “бешеной ненависти” к России закладывалась США и их сателлитами на протяжении всех 30 лет существования нового российского государства. Просто долгое время она маскировалась лицемерными белозубыми улыбками политиков и дипломатов, которые говорили одно, а делали совершенно иное. Проще говоря, нагло врали нам в угоду собственным интересам», – заявил он.

Медведев констатировал, что западным странам «не понравилось, что Россия снова стала сильной державой, способной отстаивать свои интересы, защищать собственных граждан в других странах».

«Лютая русофобия, отмеченная в приведённой цитате русского классика, буквально “сорвалась с цепи”, захлёбываясь в бессильной злобе. Ведь нашу страну обязательно нужно загнать в угол, поставить на колени и перевоспитать по лекалам англосаксонского мира. Сделать слабой и полностью покорной. А ещё лучше – раздербанить на части. Не выйдет, – подчеркнул он. – У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду. Нравственная сила и историческая правда, как и раньше, на нашей стороне!»

По материалам Telegram