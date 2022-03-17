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Актуальные советы

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Актуальные советы

1. Мина.
Долгий и протяжный свист означает мину.
От мины спасает любое углубление! Только не нужно бежать, осмотрись и падай в ближайшую ямку. Не бойся прямого попадания, свист прямой ты не услышишь, ищи углубление и падай. Не бойся реакции окружающих, если ошибся, не один здравомыслящий тебя не осудит. И да, у тебя 2-5 секунд.

2. Гаубичный снаряд
звучит почти так же, но времени меньше, нет ямки, падай где стоишь! Потом если что отряхнешься.

3. Град.
В хорошую погоду град слышно из далека, звучит как шуршание, шшш… Не важно с какого расстояния стреляет, у вас есть 14 секунд, не паникуйте, это масса времени! В укрытие! Град не пробивает что-то навылет, опять же спасет любая ямка!

4. Танк.
Тут как повезет. Выстрел танка слышно вместе с попаданием. Но! Перезарядка от 4 сек! Первый не попал, рвите когти и поглубже. Танк в радиусе 7 метров рвет все, поэтому стало ясно что по вам работает танк, выбор не велик или лежать или рвать в укрытие.

5. Смерч.
Это ужасно, но шанс все еще есть! Звук, как подлетает истребитель, он не втыкается куда то, эта ракета открывается метрах в 10-20 над землей и закидывает кассетными сверху вниз… Честно скажу, шансов маловато…но! Две вещи которые возможно вам спасут жизнь, бьет ее заряд метров на пять максимум, и главное ЛЕЖАТЬ!!! Бог спаси вас всех!

Важно!
После обстрела есть не разорвавшиеся снаряды.
Не трогать!!!
Ни в коем случае не трогать. Саперы разберутся!

И еще - после обстрела осмотрись, может рядом раненый, крикни "все живы?!" Услышишь отзыв- подойди глянь, все ли в порядке…..

Помни! сегодня спасешь ТЫ, а завтра ТЕБЯ….

(с) Василий Киреев.

https://t.me/vandalslavyansk/1212

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7499602.html
Метки: артиллерия, война, гражданская оборона, рсзо
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