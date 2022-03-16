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Открытие 2-го Макдональдса

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Колоритнейшее фото Бориса Николаича в момент открытия 2-го по счёту “Макдональдса” в Москве в 1993 году. Оказывается, первый McD был единственным и неповторимым в Мск аж три (!) года подряд (1990-1993).
А второй ресторан открывался на уровне Президента РФ – такой был высокий статус открытия

https://t.me/periskop_pacific/140 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7497742.html
Метки: 1993, 90-е, ельцин, развал СССР, Россия, США
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Всецело поддерживаю: «Пепси», «Колу» и «Макдональдс» – вон из России! И голливудскую мерзость также
Устами американца о СССР и США в наши дни.
Роль Англии и США в организации революций и переворотов
Россия должна быть свободной от ГМО!
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 22073 18431
    марина 26 мин. назад

      А для Хохла он авторитет с Чубайсом.Где-то они поисчезали с Грефом-не видно не слышно голубей.Но тем не менее вопросы остаются:
      “И те же хохлы сегодня задают вопрос русским, а в чем разница между Ахметовым с Коломойским и Дерипаской с Абрамовичем, не всё ли равно кто из них будет грабить и насиловать народ ? Трубу то с газом так никто и не тронул, ни с одной стороны, ни с другой, прет газ то на запад как с добрым утром, только прокачка увеличивается.

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