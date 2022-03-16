Открытие 2-го Макдональдса
Колоритнейшее фото Бориса Николаича в момент открытия 2-го по счёту “Макдональдса” в Москве в 1993 году. Оказывается, первый McD был единственным и неповторимым в Мск аж три (!) года подряд (1990-1993).
А второй ресторан открывался на уровне Президента РФ – такой был высокий статус открытия
https://t.me/periskop_pacific/140 – цинк
А для Хохла он авторитет с Чубайсом.Где-то они поисчезали с Грефом-не видно не слышно голубей.Но тем не менее вопросы остаются:
“И те же хохлы сегодня задают вопрос русским, а в чем разница между Ахметовым с Коломойским и Дерипаской с Абрамовичем, не всё ли равно кто из них будет грабить и насиловать народ ? Трубу то с газом так никто и не тронул, ни с одной стороны, ни с другой, прет газ то на запад как с добрым утром, только прокачка увеличивается.