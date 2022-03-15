Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Об этом сообщил первый замглавы Верховной рады Александр Корниенко в эфире телеканала «Украина 24».

«Закон о коллаборационизме уже подписан президентом. По моей информации, он будет опубликован», – сказал он.

Корниенко добавил, что под действие новой уголовной статьи могут попасть и депутаты, которые покинули страну с началом спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины или ранее занимали «непатриотичную» политическую позицию.

«Что касается депутатов, есть разные цифры, я не буду их сейчас конкретизировать. Более 20 народных депутатов не на Украине», – уточнил он.

По его мнению, этих нардепов следует приговорить к максимальной мере наказания за сотрудничество с Россией – на 15 лет лишения свободы. При этом Корниенко подчеркнул, что проводит различие между «непатриотичными» депутатами и теми, кто находится в командировке за границей для участия в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Днём ранее сообщалось, что на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из РФ. Решение было принято с целью «недопущения культурно-информационного влияния России на украинцев».

Ранее Зеленский подписал законы об ужесточении ответственности за мародёрство и пожизненных сроках за госизмену.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции для демилитаризации и денацификации Украины и «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Глава государства призвал украинских военных сложить оружие и пообещал, что в таком случае они смогут покинуть зону боевых действий. Он подчеркнул, что не собирается оккупировать территорию Украины. Минобороны РФ сообщило, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре и авиации Украины, но гражданскому населению ничего не угрожает.

По материалам ТАСС, РИА Новости, НТВ, «Известий»