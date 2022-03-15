Из-за военной операции на Украине против России на начало этой недели введено более 5500 санкций. Вначале ударили по нашей экономике «фугасными снарядами», а теперь, когда крыть по большому счёту уже нечем, бьют «по броне картечью». Как бы громко не кричали на Западе об экономическом коллапсе России, а отвечать становится уже нечем. И это признаёт глава дипломатической службы Европейского союза Жозеп Боррель, хотя надеется, что эффект санкций ещё впереди.

В США тоже понимают, что возможностей давления на Россию всё меньше, но отвечать на неповиновение противника чем-то нужно. Пришлось вводить запрет на продажу предметов роскоши, включая автомобили, одежду премиальных брендов и ювелирные изделия, которые простые россияне, разумеется, не покупают. Европа продолжает притеснять наших миллиардеров. И хотя на Западе постепенно начинают понимать, что санкционным безумием страну нефти, газа и медведей не запугать, и даже признают, что недооценивали наши возможности, но ни у кого из наших врагов не хватает смелости признать ошибки и отступить от своих принципов, пока своими руками не разрушили свои же экономики.

Как и предсказывали западные ученые и аналитики, антироссийские санкции уже сегодня больно бьют в первую очередь по экономикам западных стран, хотя Россия ещё, как следует, на них не ответила. Эффект бумеранга сработал гораздо раньше, чем предполагали аналитики.

В Албании толпы народа вышли на улицы, протестуя против высоких цен на топливо, пшеницу и масло. В Италии при баснословных ценах на дизельное топливо полностью остановлены автомобильные грузоперевозки. Прекратили работу заводы по производству стали, керамики, алюминия и удобрений. Пока до европейской экономической катастрофы ещё далеко, но Свейн Хользетер, генеральный директор норвежской компании Yara, одного из крупнейших в мире производителей удобрений, уже предупредил о страшном продовольственном кризисе, за которым голод и социальная напряженность в мире. И это вовсе не преувеличение. Год назад тонна аммиака, который получают из природного газа, стоила 200 долларов, а сегодня цена перевалила за 2 000 долларов и продолжает расти. Итальянцы и греки в ужасе, поскольку посевная там уже на пороге. Если срочно не принять меры, то Италия, Греция, Португалия и Испания останутся не только без пшеницы, но и без овощей, фруктов и оливкового масла.

Запаса подсолнечного масла в Италии, как предупреждают предприниматели, хватит только до конца этого месяца, даже если ограничить его продажу в одни руки до нескольких бутылок. Кафе, рестораны и фастфуды могут закрыться. За год с начала 2021 до начала 2022 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое, стоимость электричества – более чем в два раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики заявляют, что такая ситуация ставит их бизнес на грань банкротства.

Европейцы сами загнали себя в экономическую ловушку. Все итальянские АЭС были закрыты ещё в начале XXI века после нескольких референдумов. Из-за роста тарифов правительству из года в год приходится компенсировать потери потребителям: и гражданам, и бизнесу.

Аналитики утверждают, что уровень цен на энергоносители уже в ближайшее время может взлететь до небес, и когда он остановится, в Европе не знает никто. Но власти стран Евросоюза по политическим мотивам хотят вопреки здравому смыслу сократить объём его закупок в России, что ещё больнее ударит по западной экономике.

Экономические проблемы на прошлой неделе обсуждались на экстренном саммите глав Евросоюза в Версале под Парижем, на котором было отказано Украине в экстренном приёме в ЕС, зависли в воздухе и обещанные главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем дополнительные 500 млн евро из Европейского фонда мира (EPF).

В ходе дискуссии лидеры западных стран больше говорили об экономических проблемах Евросоюза, особенно обнажившихся в ходе экономической войны с Россией. Что будет делать Европа без нашего газа, нефти, металлов, леса, зерна, растительного масла? Ведь мы решили сократить экспорт жизненно важных товаров, чтобы в первую очередь создать запасы необходимых продуктов у себя в стране. Цены на алюминий, который необходим буквально везде: от самолетостроения до консервных банок, – на прошлой неделе продавался на взлете цен в два раза – до четырёх тысяч долларов за тонну. При нынешних ценах Европа может недосчитаться 900 тысяч тонн алюминия и 700 тысяч тонн цинка.

Что бы ни говорили о доле нашей страны в мировой экономике западные политики, но, как только доходит до реальных потребностей мирового рынка, оказывается, без нашего экспорта никуда не деться, как ни крути. Россия – третий по величине в мире поставщик никеля, а цены на него уже взлетели в пять раз.

Вместо того, чтобы спасать свои экономики, европейские политики ловят момент, чтобы пнуть ненавистную Россию побольнее. После саммита ЕС в Версале, глава МИД Германии Анналена Бербок отправилась уговаривать сербов присоединиться к адским антироссийским мерам Евросоюза, хотя у себя в Германии призвала не вводить санкции, если Европа их не выдержит.

В самой ФРГ уже ощутили воздействие российских санкций на её экономику. Директор Ассоциации малого и среднего бизнеса Маркус Джергер в своём отчёте раскритиковал немецкое правительство за сохранение высоких налогов на электроэнергию и нереализованную реформу по льготам для тех, кто пользуется общественным транспортом. Такая политика приведёт к массовым банкротствам предприятий из-за подорожания энергоносителей.

Власти Германии побоялись обостряющихся проблем и решили препятствовать отключению Сбербанка от международной платежной системы SWIFT. Нарастает обеспокоенность в связи с потенциальным ограничением доступа России к портам, ограничением импорта нефти из России. Немецкие газеты ссылаются на Институт Брейгеля в Брюсселе, утверждая, что без больших затрат Европа не сможет отказаться от российского сырья, составляющего 40% ото всего потребления на континенте. Как объяснил экономист Георг Захманн, поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также СПГ из США и Катара, можно заменить лишь половину этого объёма. Однако и это невозможно сейчас: в Германии нет терминалов для приёма сжиженного топлива, и их строительство займет три года. Из-за нависших проблем нефть может к лету подорожать более чем вдвое.

Коллапс, связанный с дефицитом нефти, предупреждают западные аналитики, станет крупнейшим со времен войны в Персидском заливе 1990 года, спровоцирует глобальную рецессию, цены на товары потребления «самоуничтожатся» из-за деградации спроса всего за несколько месяцев и резко упадут.

Задаваясь вопросом, сможет ли мировая экономика выдержать «гнет» политических мир против России, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин отметил, что жители западных стран более чувствительны «к одному, двум, трём процентам ухудшения условий жизни», чем россияне, которые прошли «через многое». Вот почему Великобритания подсуетилась за месяц до начала спецоперации по защите Донбасса: побила рекорд по импорту из России, потратив в общей сложности порядка двух с половиной миллиардов фунтов стерлингов, вдвое больше, чем в прошлом году. Причём закупались не только уголь (кокс и брикеты), нефть, газ, сталь, но даже корма для животных. Но и это не спасло. Цены на бензин уверенно ползут вверх: в сторону отметки в два фунта стерлингов за литр. Если так и дальше пойдёт дело, то инфляция в Британии в этом году может составить 10%, а Европу в целом, как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, ждёт энергетический кризис, сопоставимый с 1973 годом,

Как бы не хотели США «утопить» главного своего противника в санкциях, факты говорят о том, что удары приходятся и по самим американцам.

Президент Джо Байден надеялся переиграть Россию, но вышло иначе: экономике США угрожают не только высокие темпы инфляции, но и запредельные цены на топливо, которые отразятся на повседневной жизни простых граждан.

Американские читатели газеты Daily Mail с возмущением пишут, что в Калифорнии теперь заправить бензобак автомобиля стоит 93 доллара, хотя совсем недавно это можно было сделать всего в 44 доллара. Несмотря на все усилия и предпринимаемые ФРС меры, в США прогнозируют самую высокую инфляцию с 1981 года. Так, по оценкам финансовых аналитиков, уже сейчас среднестатистический американец в среднем тратит в месяц на одни и те же товары на 275 долларов больше, чем в прошлом году.

Люди, принимавшие санкции в порыве злобы и ненависти к нашей стране, не ожидали их последствий для мировой экономики. Взаимозависимость России с другими странами, как теперь выясняется, в некоторых случаях достигает 50%, так что, как заметили в российском МИДе, санкции не пройдут незамеченными для их инициаторов.

В списке товаров, запрещённых к вывозу из России, ядерные реакторы и тепловыделяющие элементы для них (твэлы), оборудование и устройства для разделения изотопов. Вместе с оборудованием, сам того не ведая, Байден запретил вывоз низкообогащённого урана. Росатом низкообогащенный уран вывозит именно в сборках (твелах). США зависит от нашего урана на 50%, Франция – на 80%! Запрет, естественно, будут пытаться обходить самыми разными путями, но радиоактивные материалы нельзя так просто взять и перепродать, для их перевозки используются специализированные контейнеры, местонахождение которых отслеживают специалисты. Оборудование и устройства для разделения изотопов – тоже очень эксклюзивный товар. Например, на марсоходе Perseverance, который год назад долетел до Красной планеты, установлены сразу два радиоизотопных реактора Росатома. Такое оборудование высокотехнологичная Америка произвести сегодня просто не сможет, потому что у неё нет нужных технологий.

Между тем вскоре Запад может напрочь забыть и о России, и о Китае. На этой неделе ожидается заседание Совета управляющих ФРС, и фондовые рынки со страхом ждут это эпохальное событие. Просто печатать деньги уже не получается, инфляция стремительно набирает ход. Ставку ФРС по любому придётся повышать, и это означает, что прошлой монетарной политике приходит конец. Придётся сдувать огромный финансовый пузырь в 8 трлн долларов.

На Западе сейчас вряд ли найдутся смелые политики, способные преодолеть назревающий кризис. Между тем в магазинах Франкфурта уже устанавливается ограничение продажи определенных товаров в одни руки, а канцлер занят ужесточением санкций против России.

Кабинет министров Великобритании подсчитал, что при нынешнем уровне цен на газ в Европе придётся заплатить Москве за 2022 год примерно 2 млрд фунтов стерлингов. И это при том, что наша доля в энергобалансе британцев не превышает всего 3%. Сколько заплатит остальная Европа, страшно даже представить, поскольку отказ в поставках дополнительных объемов газа она уже получила.

Вместо того, чтобы искать компромиссы, Еврокомиссия отложила в долгий ящик меры по борьбе с заоблачными ценами на энергоносители и занялась срочной программой «по отказу Евросоюза от импорта из России и улучшение энергобезопасности континента». Расчеты говорят, что сделать это быстро не удастся, зато можно потерять Россию в качестве надёжного поставщика недорогих энергоресурсов и сырья, что сегодня очень опасно для западной экономики.

Для подготовки к следующей зиме ЕС необходим средний уровень заполнения хранилищ не менее 80% к 30 сентября. Но откуда их взять, если отказаться от поставок из России? Международному энергетическому агентству (МЭА) ничего не остается, как предложить европейцам меньше пользоваться электроэнергией и отоплением. При этом руководители Евросоюза не говорят о том, что план МЭА приведёт к резкому (до двух раз и более) снижению уровня жизни. Падение доходов начнётся с востока и юга ЕС. Первыми пострадают Польша, Болгария, Румыния, Чехия, Прибалтийские и балканские страны. Вырастет число бедных в Греции, Италии, Португалии, Испании, странах Восточной Европы. Миграционные потоки внутри Евросоюза обрушит рынок труда в Германии, Нидерландах, Франции и Бельгии, а заодно и Британии. Огромное количество беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки, которые привыкли не работать, а сидеть на пособиях государства, ещё больше осложнит ситуацию.

Свои потребности в еде Евросоюз давно уже не покрывает за счет собственного производства. Если прибавить к этому дефицит удобрений и заоблачные цены на дизельное топливо, то о высоких урожаях можно забыть.

После того, как капиталы из Евросоюза массово побегут в Соединенные Штаты, нищую и разграбленную Европу бросят на произвол судьбы. Такие прогнозы всё чаще появляются в западной прессе.

Американский экономист Джеффри Сакс, советам которого так жадно внимали наши младореформаторы в начале девяностых, в беседе с журналом Spiegel заявил, что антироссийские санкции ударят исключительно по Западу. Закат Европы выгоден Соединённым Штатам.

Аналитики склоняются к тому, что из-за примененных Европой санкций против России в США в ближайшие годы перетечёт не меньше двух триллионов долларов.

Европейские деньги и технологические ресурсы помогут американцам (и их реальным союзникам) ещё немного продержаться на плаву при огромном государственном долге.

Что при этом станет с самой Европой – никого не волнует. Как утверждает экономист Михаил Хазин, европейскую экономику могут настолько обескровить, что даже программисты и инженеры забудут о прежних высоких зарплатах и будут работать за еду.

Если европейцы не откажутся от политики санкций, то судьба ЕС предрешена – он обеднеет и развалится на отдельные страны, каждой из которых волей-неволей придётся выстраивать отношения с Россией самостоятельно, исходя из собственных интересов.





