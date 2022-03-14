Удар по Донецку. 14.03.2022
В результате удара "Точкой-У" по центру Донецка было убито 20 человек (скорее всего больше), в том числе и дети. Также большое количество раненых. Ракета шла на центр Донецка, ПВО скорее всего сработала с опозданием и ракета была сбита фактически над центром города. В результате чего кассетный боеприпас покосил людей на улицах. В случае падения ракеты в центре города, жертв было бы еще больше.
Очевидно, что никаких серьезных военных объектов тут не было, просто террористический с целью убить гражданских. Которые Украина систематические совершала 8 лет на Донбассе. Чувствуя приближающееся поражение, украинские нацисты просто стремятся оставить после себя еще больше жертв и разрушений.
Материалы из центра Донецка также выложены в ТГ - https://t.me/boris_rozhin (осторожно, есть видео 18+)