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Удар по Донецку. 14.03.2022

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В результате удара "Точкой-У" по центру Донецка было убито 20 человек (скорее всего больше), в том числе и дети. Также большое количество раненых. Ракета шла на центр Донецка, ПВО скорее всего сработала с опозданием и ракета была сбита фактически над центром города. В результате чего кассетный боеприпас покосил людей на улицах. В случае падения ракеты в центре города, жертв было бы еще больше.
Очевидно, что никаких серьезных военных объектов тут не было, просто террористический с целью убить гражданских. Которые Украина систематические совершала 8 лет на Донбассе. Чувствуя приближающееся поражение, украинские нацисты просто стремятся оставить после себя еще больше жертв и разрушений.











Материалы из центра Донецка также выложены в ТГ - https://t.me/boris_rozhin (осторожно, есть видео 18+)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7493601.html
Метки: военные преступления, война на украине, всу, ДНР, донбасс, донецк, Украина, фотографии
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