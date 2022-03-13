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Работа такая…

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.В Телеграме зарегистрировались более 40 млн. новых пользователей из-за блокировки Роскомнадзором других социальных сетей

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7493091.html
Метки: telegram, роскомнадзор, социальные сети, юмор
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Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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