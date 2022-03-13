На ютубканале "Разгадки истории" появилось видео "Российская империя в учебнике географии 1887 года", в котором есть весьма интересная информация



"Главные части Российской империи имеют следующую величину:

- Европейская Россия – 98 тысяч квадратных миль;

- Кавказ – 8.5 тысяч квадратных миль;

- Сибирь – 227 тысяч квадратных миль;

- Средне-Азиатские владения – 63 тысячи квадратных миль."

И чуть дальше, с отметки 3:23 :



Общее число жителей Российской империи в 1882 году простиралось до 102 млн. человек, а именно:

- в Европейской России – 87 млн. человек;

- на Кавказе – 6 млн. человек;

- в Сибири – 4 млн. человек;

- в Средне-Азиатских владениях – 5 млн. человек."

То есть, на территории, которая составляет почти 60% площади проживает всего 4% населения???!!!

И какие этому есть официальные объяснения?

Даже если считать, что две трети этой территории находится в зоне вечной мерзлоты и весьма сурового климата, всё равно у нас остаётся ещё почти 76 тысяч квадратных миль вполне себе благоприятной для проживания территории с очень плодородной землёй. Не может такого быть, чтобы при обычном течении жизни в 16-18 веках данные территории не были заселены и освоены, даже не смотря на суровые зимы.

Также хочу обратить внимание читателей на тот факт, что только европейская часть территории империи называется Россией.