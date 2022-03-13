Ещё одно подтверждение мощной катастрофы в Сибири в 19 веке
На ютубканале "Разгадки истории" появилось видео "Российская империя в учебнике географии 1887 года", в котором есть весьма интересная информация
"Главные части Российской империи имеют следующую величину:
- Европейская Россия – 98 тысяч квадратных миль;
- Кавказ – 8.5 тысяч квадратных миль;
- Сибирь – 227 тысяч квадратных миль;
- Средне-Азиатские владения – 63 тысячи квадратных миль."
И чуть дальше, с отметки 3:23 :
Общее число жителей Российской империи в 1882 году простиралось до 102 млн. человек, а именно:
- в Европейской России – 87 млн. человек;
- на Кавказе – 6 млн. человек;
- в Сибири – 4 млн. человек;
- в Средне-Азиатских владениях – 5 млн. человек."
То есть, на территории, которая составляет почти 60% площади проживает всего 4% населения???!!!
И какие этому есть официальные объяснения?
Даже если считать, что две трети этой территории находится в зоне вечной мерзлоты и весьма сурового климата, всё равно у нас остаётся ещё почти 76 тысяч квадратных миль вполне себе благоприятной для проживания территории с очень плодородной землёй. Не может такого быть, чтобы при обычном течении жизни в 16-18 веках данные территории не были заселены и освоены, даже не смотря на суровые зимы.
Также хочу обратить внимание читателей на тот факт, что только европейская часть территории империи называется Россией.
Перепись населения США 1800 года — вторая перепись населения США. Была проведена 4 августа 1800 года.
Перепись показала, что в США 5 308 483 человек
Т.е
Нет цивилизации нет населения
в Европейской России – 87 млн. человек
Этo рабы-крепoстные.
Их купили привезли и развoдили как лoшадoк.