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Ещё одно подтверждение мощной катастрофы в Сибири в 19 веке

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На ютубканале "Разгадки истории" появилось видео "Российская империя в учебнике географии 1887 года", в котором есть весьма интересная информация

"Главные части Российской империи имеют следующую величину:
- Европейская Россия – 98 тысяч квадратных миль;
- Кавказ – 8.5 тысяч квадратных миль;
- Сибирь – 227 тысяч квадратных миль;
- Средне-Азиатские владения – 63 тысячи квадратных миль."

И чуть дальше, с отметки 3:23 :

Общее число жителей Российской империи в 1882 году простиралось до 102 млн. человек, а именно:
- в Европейской России – 87 млн. человек;
- на Кавказе – 6 млн. человек;
- в Сибири – 4 млн. человек;
- в Средне-Азиатских владениях – 5 млн. человек."

То есть, на территории, которая составляет почти 60% площади проживает всего 4% населения???!!!

И какие этому есть официальные объяснения?

Даже если считать, что две трети этой территории находится в зоне вечной мерзлоты и весьма сурового климата, всё равно у нас остаётся ещё почти 76 тысяч квадратных миль вполне себе благоприятной для проживания территории с очень плодородной землёй. Не может такого быть, чтобы при обычном течении жизни в 16-18 веках данные территории не были заселены и освоены, даже не смотря на суровые зимы.

Также хочу обратить внимание читателей на тот факт, что только европейская часть территории империи называется Россией.

 
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Источник: https://mylnikovdm.livejournal.com/432149.html
Метки: катаклизм 19 века, реальная история, сибирь
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29930 6442
    Русофил час назад

      Перепись населения США 1800 года — вторая перепись населения США. Была проведена 4 августа 1800 года.

      Перепись показала, что в США 5 308 483 человек
      Т.е
      Нет цивилизации нет населения
      в Европейской России – 87 млн. человек
      Этo рабы-крепoстные.
      Их купили привезли и развoдили как лoшадoк.

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