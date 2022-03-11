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Заметались

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РФ запросила 11 марта заседание СБ ООН в связи с биологическими программами США на Украине – Постпред РФ в ООН

ВОЗ сообщила, что рекомендовала Украине уничтожить «особо опасные патогены» в лабораториях страны для предотвращения утечек — Reuters

США участвовали в работе биолабораторий на Украине, но лишь в качестве эпизодической помощи в обеспечении безопасности — Госдеп

Заметались твари.
Хотя еще 9 числа Белый Дом заявлял https://www.state.gov/the-kremlins-allegations-of-chemical-and-biological-weapons-laboratories-in-ukraine/, что не владеет лабораториями на Украине и не участвует в их деятельности. Теперь же новая линия поведения – лаборатории были, мы там участвовали, но "эпизодически".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7487623.html
Метки: биологическое оружие, воз, омп, оон, Россия, США
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