Заметались
РФ запросила 11 марта заседание СБ ООН в связи с биологическими программами США на Украине – Постпред РФ в ООН
ВОЗ сообщила, что рекомендовала Украине уничтожить «особо опасные патогены» в лабораториях страны для предотвращения утечек — Reuters
США участвовали в работе биолабораторий на Украине, но лишь в качестве эпизодической помощи в обеспечении безопасности — Госдеп
Заметались твари.
Хотя еще 9 числа Белый Дом заявлял https://www.state.gov/the-kremlins-allegations-of-chemical-and-biological-weapons-laboratories-in-ukraine/, что не владеет лабораториями на Украине и не участвует в их деятельности. Теперь же новая линия поведения – лаборатории были, мы там участвовали, но "эпизодически".