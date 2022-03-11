«Русский след» в удвоении цен на бензин и рекордной инфляции в США
Наложили ли США эмбарго на российский экспорт энергоносителей? Как Госдеп нашёл «русский след» в удвоении цен на американском рынке? И что значат новые санкции Белого дома и почему из-за них не стоит паниковать? Об этом говорит доктор экономических наук, профессор Департамента общественных финансов Финансового университета Сергей Ануреев.
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