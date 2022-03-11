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Добровольцы и трофеи

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Важный день для операции по денацификации Украины.

1. Дано официальное добро на передачу трофейной техники и вооружений находящейся в распоряжении ВС РФ армиям ДНР и ЛНР. Фактически, это окончательно легализует поставки вооружений на Донбасс, хотя вполне понятно, что они осуществлялись и ранее через "военторг" и "глубокие шахты Донбасса". А то вчера после ролика с трофеями, где рассказывали, что их утилизируют, многие негодовали. как-так, зачем добру пропадать. В общем, не пропадет, ну а неликвид, конечно в утиль или на запчасти. Шойгу озвучил номенклатуру оружия для республик – ПЗРК, ПТРК, стрелковое вооружение + танки. Путин одобрил, так что это вопрос уже решенный.

2. Дано добро на отправку добровольцев на Украину. Так что те, кто мне писал – как поехать воевать на Донбасс и жаловался, что военкоматы их заворачивают, можете готовиться. Куда именно направят добровольцев. пока неясно – возможно в армии ДНР и ЛНР, возможно, начнется формирование Украинской освободительной Армии или чего-то в таком духе. Посмотрим в общем.

В целом же, это показатель того, что Россия намерена довести операцию по денацификации до конца.
Также нарастает ощущение, что Украина в границах 2022-го года не сохранится и будет разделена, а ее территория частично будет сириизирована. Чем дольше будет затягиваться конфликт, тем вероятнее будет именно этот сценарий.

PS. На заглавной фотографии, боец армии народных республик с трофейным "Джевелином".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7488670.html
Метки: война на украине, донбасс, Путин, США, Украина, холодная война
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 17947 8939
    BlackCat три часа назад

      Раздел Украины кроме отделения ЛДНР не целесообразен.
      Считаю необходимо сохранить целостность Украины, для того, чтобы в последующем имела возможность централизованного управления единой территорией их одного административного центра – Киева.
      Любое разделение кроме ЛДНР повлечет за собой очаги напряжённости, и создание политических анклавов, с рисками выращивания на их территории новых радикальных националистов и нацистов, с взращённой идеологией ненависти к России и русским в частности.

      • 619 551
        VANOBlackCat два часа назад

          В “комментарии” зашёл,
          Ну а там – желтым-желто…
          Но не золото там, нет –
          Комментирует БлекКет!

          Всё по полкам разложил,
          Всё логично объяснил:
          Почему, зачем и кто
          Спёр из тамбура пальто!

          Кто, зачем и почему
          Кажется врагом ему!
          Словом: всех повеселил,
          Утомил и заморил.)

      • 3626 3102
        Андрей Попов два часа назад

          Ссылки по борьбе с фейками: https://войнасфейками.рф/
          стоп фейк https://объясняем.рф
          Ресурс на котором можно провести полный анализ сайта, начиная с наличия его в каталогах и заканчивая подсчетом скорости загрузки ( в т.ч. можно узнать страну, где ресурс зарегистрирован). https://2ip.ru/analizator/

        • 29901 6417
          Русофил два часа назад

            боец армии народных республик трофейным “Джевелином” пoльзoваться умеет?
            Где oбучение прoхoдил?
            А так-тo ДА.
            Сирия.
            Уже из дoнецких делают и милицию и ВЛАСТЬ на зачищенных oт нацизма землях.
            А oни ЗЛЫЕ.
            И денешки любят как и все.
            Вoт и передел назрел.
            И эт надoлгo
            ыксправприация ыкспраприатараф
            И дoбрoвoльцы из РФ на такoе
            тoлпы
            Няш-Мяш Паклoнская уже тама

            • 21928 18302
              маринаРусофил два часа назад

                По поводу турок и почему вчера в Турции :
                “Турки судя по всему – то ли смирились, то ли обо всем с нами договорились и в обмен на Херсон и окрестности получили возможность стать для нас основным транспортным хабом и вообще “окном в мир”, впрочем учитывая то что в Херсонской губернии и брать то было особенно нечего, как и отдавать (за вычетом организаций крымских татар) тоже нечего, картина там – предмет закулисных договоренностей и варианты там могут бывть разными – от установления там “Херсонской республики” до сохранения статус-​кво с передачей нам всех гидротехнических сооружений Крымского канала.
                С этим, кстати, связана главная турецкая головная боль в этой зоне, – Херсонская губерния бедная и маленькая, основная зона турецкого влияния располагалась в степном Крыму и то, с чем они возюкались последние восемь лет, – это жалкие остатки прежней роскоши. Но именно с этим связаны их исходные позиции по признанию Крыма.
                Однако за восемь прошедших лет выяснилось, что наши в принципе благосклонно относятся к турецкому влиянию в степной зоне Крыма и получилось, что безумные укры перекрыли канал ведущий из турецкой зоны влияния на Укре в турецкую же зону влияния, но в Крыму. А он там нужен для самих турок.
                В итоге мы сейчас наблюдаем сравнительно бескровный (по сравнению с другими областями) переход турецкой зоны влияния на Укре под наш безусловный контроль – без озлобления и раздражения местного населения с безусловного согласия самой Турции. Но как это будет оформлено юридически – темна вода в облацех.
                Итак на этот момент мы видим лишь безусловное схлопывание французской зоны на Укре и возможно именно с этим связана позиция лягушей, – если нам дать одну лишь тень повода для посыпания их дустом мы этим скорее всего воспользуемся. Благо поводов – навроде захвата в Ла-​Манше нашего сухогруза в первые же дни событий они дали нам выше крыши.
                Кроме этого мы видим серьезное усекновение германской зоны влияния, ибо в указе сказано о восстановлении Луганской республики в ее административных границах и это главная причина для факельных шествий сейчас нациков то ли собственно немецкого, то ли украинского генеза в Северном Рейне-​Вестфалии и того что они там угрожают расправой всем русским.
                Все остальное – опционально.

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