Добровольцы и трофеи
Важный день для операции по денацификации Украины.
1. Дано официальное добро на передачу трофейной техники и вооружений находящейся в распоряжении ВС РФ армиям ДНР и ЛНР. Фактически, это окончательно легализует поставки вооружений на Донбасс, хотя вполне понятно, что они осуществлялись и ранее через "военторг" и "глубокие шахты Донбасса". А то вчера после ролика с трофеями, где рассказывали, что их утилизируют, многие негодовали. как-так, зачем добру пропадать. В общем, не пропадет, ну а неликвид, конечно в утиль или на запчасти. Шойгу озвучил номенклатуру оружия для республик – ПЗРК, ПТРК, стрелковое вооружение + танки. Путин одобрил, так что это вопрос уже решенный.
2. Дано добро на отправку добровольцев на Украину. Так что те, кто мне писал – как поехать воевать на Донбасс и жаловался, что военкоматы их заворачивают, можете готовиться. Куда именно направят добровольцев. пока неясно – возможно в армии ДНР и ЛНР, возможно, начнется формирование Украинской освободительной Армии или чего-то в таком духе. Посмотрим в общем.
В целом же, это показатель того, что Россия намерена довести операцию по денацификации до конца.
Также нарастает ощущение, что Украина в границах 2022-го года не сохранится и будет разделена, а ее территория частично будет сириизирована. Чем дольше будет затягиваться конфликт, тем вероятнее будет именно этот сценарий.
PS. На заглавной фотографии, боец армии народных республик с трофейным "Джевелином".
Раздел Украины кроме отделения ЛДНР не целесообразен.
Считаю необходимо сохранить целостность Украины, для того, чтобы в последующем имела возможность централизованного управления единой территорией их одного административного центра – Киева.
Любое разделение кроме ЛДНР повлечет за собой очаги напряжённости, и создание политических анклавов, с рисками выращивания на их территории новых радикальных националистов и нацистов, с взращённой идеологией ненависти к России и русским в частности.
В “комментарии” зашёл,
Ну а там – желтым-желто…
Но не золото там, нет –
Комментирует БлекКет!
Всё по полкам разложил,
Всё логично объяснил:
Почему, зачем и кто
Спёр из тамбура пальто!
Кто, зачем и почему
Кажется врагом ему!
Словом: всех повеселил,
Утомил и заморил.)
Ссылки по борьбе с фейками: https://войнасфейками.рф/
стоп фейк https://объясняем.рф
Ресурс на котором можно провести полный анализ сайта, начиная с наличия его в каталогах и заканчивая подсчетом скорости загрузки ( в т.ч. можно узнать страну, где ресурс зарегистрирован). https://2ip.ru/analizator/
боец армии народных республик трофейным “Джевелином” пoльзoваться умеет?
Где oбучение прoхoдил?
А так-тo ДА.
Сирия.
Уже из дoнецких делают и милицию и ВЛАСТЬ на зачищенных oт нацизма землях.
А oни ЗЛЫЕ.
И денешки любят как и все.
Вoт и передел назрел.
И эт надoлгo
ыксправприация ыкспраприатараф
И дoбрoвoльцы из РФ на такoе
тoлпы
Няш-Мяш Паклoнская уже тама
По поводу турок и почему вчера в Турции :
“Турки судя по всему – то ли смирились, то ли обо всем с нами договорились и в обмен на Херсон и окрестности получили возможность стать для нас основным транспортным хабом и вообще “окном в мир”, впрочем учитывая то что в Херсонской губернии и брать то было особенно нечего, как и отдавать (за вычетом организаций крымских татар) тоже нечего, картина там – предмет закулисных договоренностей и варианты там могут бывть разными – от установления там “Херсонской республики” до сохранения статус-кво с передачей нам всех гидротехнических сооружений Крымского канала.
С этим, кстати, связана главная турецкая головная боль в этой зоне, – Херсонская губерния бедная и маленькая, основная зона турецкого влияния располагалась в степном Крыму и то, с чем они возюкались последние восемь лет, – это жалкие остатки прежней роскоши. Но именно с этим связаны их исходные позиции по признанию Крыма.
Однако за восемь прошедших лет выяснилось, что наши в принципе благосклонно относятся к турецкому влиянию в степной зоне Крыма и получилось, что безумные укры перекрыли канал ведущий из турецкой зоны влияния на Укре в турецкую же зону влияния, но в Крыму. А он там нужен для самих турок.
В итоге мы сейчас наблюдаем сравнительно бескровный (по сравнению с другими областями) переход турецкой зоны влияния на Укре под наш безусловный контроль – без озлобления и раздражения местного населения с безусловного согласия самой Турции. Но как это будет оформлено юридически – темна вода в облацех.
Итак на этот момент мы видим лишь безусловное схлопывание французской зоны на Укре и возможно именно с этим связана позиция лягушей, – если нам дать одну лишь тень повода для посыпания их дустом мы этим скорее всего воспользуемся. Благо поводов – навроде захвата в Ла-Манше нашего сухогруза в первые же дни событий они дали нам выше крыши.
Кроме этого мы видим серьезное усекновение германской зоны влияния, ибо в указе сказано о восстановлении Луганской республики в ее административных границах и это главная причина для факельных шествий сейчас нациков то ли собственно немецкого, то ли украинского генеза в Северном Рейне-Вестфалии и того что они там угрожают расправой всем русским.
Все остальное – опционально.