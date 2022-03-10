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Пограничная личность. Какой будет элита нового мира. А. Фурсов. А. Игнатьев

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Как различаются в своих управленческих стратегиях люди приказа и люди денег. Что такое пограничная личность, как и в каких условиях она возникает. В результате каких исторических событий пограничная личность становится доминирующим типом – об этом и многом другом беседуют историк Андрей Фурсов и социолог Андрей Игнатьев.

Желающие поддержать Андрея Игнатьева в его работе над новой книгой могут сделать это по ссылке https://yoomoney.ru/to/4100117154763371

ДЕНЬ-ТВ на платформе Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Канал Андрея Фурсова на Rutube https://rutube.ru/channel/23473513/
ДеньТВ Вконтакте https://vk.com/dentvru
А. И. Фурсов на Яндекс Дзен https://zen.yandex.ru/govoritfursov

#ДеньТВ #Фурсов #Игнатьев #социология #история #элита #психология #будущее
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZCnTF8ys-tM
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