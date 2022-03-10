Пограничная личность. Какой будет элита нового мира. А. Фурсов. А. Игнатьев
Как различаются в своих управленческих стратегиях люди приказа и люди денег. Что такое пограничная личность, как и в каких условиях она возникает. В результате каких исторических событий пограничная личность становится доминирующим типом – об этом и многом другом беседуют историк Андрей Фурсов и социолог Андрей Игнатьев.
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