Манускрипт Войнича/Ксения Чепикова и Егор Яковлев
Продолжение рассказов Ксении Чепиковой о загадках истории средневековой науки. В этом выпуске Егор и Ксения обсуждают знаменитую рукопись — манускрипт Войнича и отвечают на вопрос «подделка он или подлинник?»
#цифроваяистория #ЕгорЯковлев #КсенияЧепиковаЦИ #средневековье
Аудиоверсия: https://t.me/egoryakovleff/1560
Купить билет на юбилейный фестиваль «Цифровая история» в Москве 19 и 20 марта: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/1885521/
Книжный магазин «Цифровая история»: https://digital-history.ru/