Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая перед Конгрессом заявила, что на Украине есть биолаборатории, и выразила обеспокоенность тем, что Россия в ходе проводимой спецоперации может получить доступ к накопленным там материалам.

«На Украине есть биологические исследовательские объекты. На самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – сказала она, отвечая на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.

На вопрос, будет ли Россия нести ответственность за какой-либо инцидент на Украине, связанный с биологическим или химическим оружием, Нуланд ответила: «У меня нет сомнений в этом… Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. Дипломат отметила, что данные сведения подтверждают обоснованность неоднократно предъявлявшихся Москвой претензий к военно-биологической деятельности США и их союзников. «В этой связи призываем создать в рамках КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия — ред.) рабочую группу открытого состава, что отвечает интересам подавляющего большинства государств-участников», — заявила она.

7 марта начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов сообщил, что на Украине была сформирована сеть более чем из 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является Агентство по сокращению угрозы при Пентагоне. По данным Минобороны РФ, Штаты потратили более 200 млн долларов на эту военно-биологическую программу. По словам Кириллова, 24 февраля от Минздрава Украины была получена задача полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях. «Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза во Львовской биолаборатории, возбудителей дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве», – рассказал Кирилов. «Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции попадут к российским экспертам, то, с большой долей вероятности, будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии», – указал он.

Кириллов отметил, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение, так как, по всей видимости, всё необходимое для продолжения реализации военно-биологической программы уже вывезено с территории Украины.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.

Возвращаясь к выступлению Нуланд перед Конгрессом, добавим, что она обозначила основную цель Вашингтона в событиях на Украине: «С точки зрения США конечной целью является стратегическое поражение президента [РФ Владимира] Путина».

Дипломат также обратилась с призывом к властям Китая не сохранять нейтралитет по ситуации вокруг Украины. Она отметила, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон провели видеосаммит с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого они пытались убедить китайскую сторону в том, «что нейтралитет здесь не вариант». «У них есть возможность сыграть лидирующую роль здесь [в антироссийских санкциях], и мы призываем их это сделать», — сказала она.

«Мы оказываем давление на каждую страну, с которой мы разговариваем, не только на уровне президента или госсекретаря, но и на всех уровнях Госдепартамента. Каждый из наших послов проинструктирован, что он должен работать с принимающей страной, чтобы попытаться заставить её действовать в соответствии с санкциям США, ЕС и союзников в той степени, в какой она может и готова осудить Россию», — призналась Нуланд.

По материалам РИА Новости, ТАСС, YouTube, «Известий», «Интерфакса», Telegram, «МК», Regnum, Ленты.ру