МО РФ показало секретные документы нацгвардии Украины
Согласно опубликованным документам, все мероприятия боевого слаживания националистов было предписано завершить до 28 февраля, чтобы обеспечить выполнение боевых задач на Донбассе.
В ходе проведения специальной военной операции в распоряжение российских военнослужащих попали секретные документы командования нацгвардии Украины. Эти документы подтверждают скрытую подготовку киевским режимом наступательной операции на Донбассе в марте 2022 года. С подобным заявлением выступил официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
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