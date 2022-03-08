Бандеровцы убеждены, что проявления запредельной жестокости с их стороны выступят не как фактор, мотивирующий противника на борьбу, а как фактор, деморализующий, шокирующий и ломающий противника.

Зверства бандеровцев. Волынская резня Интересно отметить две бандеровских аксиомы. Их выявила жизнь, и они для бандеровцев не требуют доказательств, эта сама сущность их людоедского режима.

Если бы наша армия столкнулась с украинской в полевых условиях, то… То они не смогли бы столкнуться . Бандеровцев уничтожили бы с воздуха до подхода нашей пехоты, и на том всё бы и закончилось. Потому бандеровцы укрываются в городах, прячутся за спины мирных жителей, гражданского населения, провоцируют удары по мирным объектам, и с чудовищной, патентовано-фашистской жестокостью поддерживают в городах-заложниках свою власть.



Столкнувшись с таким запредельным уровнем жестокости и оголтелого насилия – обычный, нормальный человек как бы отключается, выпадает в эмоциональный обморок, он не может поверить в то, что видит, не может этого принять.



В полной мере такая стратегия сработала на Майдане, и в процессе запугивания населения украинских городов.

Если человек, завидя психа с ножом, уступает ему дорогу – и потому, что у него нож, и потому, что он буйный псих – то псих победил, всех со своей дороги убрал.

Противник по замыслу ещё самого Бандеры («наша власть должна быть страшной» – писал он, не стесняясь) – ужаснётся отчаянной решимости «лыцарей» не останавливаться ни перед какой жестокостью, отступит в ужасе.

Бандеровцы убеждены, что война – это соревнования по жестокости, и что они – чемпионы мира по жестокости, пыткам, массовым убийствам, и способны творить такое – от чего их противников будет тошнить и рвать при одном только виде мерзостного палаческого брашна.

Бандеровцы считают, что, поскольку никто лучше них не умеет терроризировать и запугивать население – они непременно победят. За этим стоит философия их теоретиков, Бандеры и Шухевича, в которой доброта, милосердие, снисхождение, сочувствие и жалость объявлены непростительной слабостью.

При этом последние дни ярко продемонстрировали убеждение, сидящее в подкорке у украинских нацистов: в том, что русская армия – значительно добрее их. И не будет стрелять по живому щиту из их (а не своих!) сограждан и соплеменников.

В перевёрнутом мире фашистской идеологии именно противнику отводится роль «жалельщика» и покровителя украинского населения, тогда как украинской власти – отведена роль потребителя этого населения, как расходных материалов.



Говоря кратко, по мнению бандеровцев:

1). Русские проиграют, потому что они добрые, а значит – слабые.

2). Мы (бандеровцы) победим, потому что мы чемпионы жестокости, и наши зверства вселят ужас в наших врагов.

Мирное население (якобы своей страны – не чужие, вроде бы, женщины и дети!) используется как щит, как заложники и даже толкается перед военными, автоматами в спину – не в отдельных местах, а повсеместно, на всей территории, на которой укрепилась человеконенавистническая бандеровская идеология и криминально-сатанинская украинская власть.

Выродки гордятся пытками, их изощрённостью и чудовищностью, массово выкладывают записи своих пыток в открытую сеть, в связи с чем к ним вынужден был обратиться «геббельс Киева», Арестович. Он призвал не выкладывать в интернет сцены пыток и расправ – потому что «Европа, увидев такое, перестанет нас поддерживать». Нужно ли говорить, что Арестовича возмущают не сами пытки, а только широкое распространение их видеозаписи?!

Вот как сообщают об этом СМИ: «Украинские боевики систематически публикуют видео с издевательствами над пленными, в том числе ранеными.



Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение к украинским боевикам с просьбой прекратить издевательства над пленными русскими солдатами.



По его словам, украинцы показывают себя варварами перед западными странами, которые могут отказаться от помощи Украине за нарушения женевской конвенции. Арестович призвал не публиковать видео с приставленными к горлу русских ножами и другими издевательствами».

Это не отдельные эксцессы исполнителей, а сама суть идеологии украинского нацизма, десятилетиями отравлявшей воздух страны-соседа.

Сознательно и последовательно сделать свою власть настолько страшной, чтобы один вид её символики вселял в психически-нормального человека ужас и отвращение, острое желание «не связываться» с отморозками такого уровня, убежать от них, держаться от них подальше.

При этом почти на уровне инстинкта украинские фашисты чувствуют, что другие люди не такие, как они, гораздо более человечные.

Они – опять же закон перевёрнутости сознания дегенерата – не стыдятся этого, а гордятся этим. Гордятся тем, что по своему отмороженному садизму дадут фору любому противнику, любому оппоненту.

И нельзя сказать, что они не преуспели в реализации такой философии: запуганность населения Украины запредельна, людей сковывает страх, что «Украина вернётся».

А потому лучше выделываться перед добренькими «оккупантами», которые всякие выходки простят, чем, в случае «возврата Украины» – остаться один на один с озверелым бандеровским отродьем.



Лишь бы оно не заподозрило тебя в неблагонадёжности. Надо отдать должное последователям Бандеры – они сумели за эти годы довести лютый страх перед собой до гомерического максимума…

+++

Стратегия «переупрямить жестокостью» – предполагает в оппоненте слабину, трещину трусоватости.



Если снова и снова возгонять уровень жестокости и пыток – рассуждает бандеровская идеология – то рано или поздно оппонент сломается, погрузится в панический ужас перед кровавыми «лыцарями» – и либо сбежит, либо капитулирует.

Главный расчёт сегодня у бандеровцев именно на это. В открытом бою армейских группировок они победить не могут, и хорошо это понимают. А вот довести уровень всеядного, неразборчивого террора до запредельного, так, чтобы противник морально дрогнул и отшатнулся – это в их власти и в их силах.

+++

Украинство – будучи по своей познавательной сути (т.е. без эмоций, в сухом остатке) МАРАЗМОМ, не содержит, да и не может содержать в себе логически-связной аргументации своих позиций.



Оно не может ни для кого (кроме психопатов) стать привлекательным в доказательной беседе без рукоприкладства, оно не может рационально обосновать себя.

В украинстве нет связности причин и следствий, не соблюдается закон достаточного основания, логические законы тождества и противоречия, то есть, говоря более кратко – ни один закон логического мышления.



В украинстве нет и не может быть научности – поскольку оно изначально создавалось с воинствующей иррациональностью, по принципу «веруем, потому что абсурдно».

А поскольку украинство – всем вменяемым людям понятный МАРАЗМ (и ранее оно было легкомысленно сделано поводом для бесчисленных шуток, насмешек; над ним, начиная с М.Булгакова, все потешались) – оно не может обосновать себя средствами разума.

Для того, чтобы я (или вы, читатель) признали вдруг, и не в шутку, а всерьёз, что 2х2=5 – нас нужно или очень долго бить, вышибая пытками такое признание, отменяющее таблицу умножения, либо подкупить.

Маразм, который легко опровергнуть в аргументированной дискуссии – подобен ВСУ, которые легко разгромить в открытом полевом бою.

Маразм, спасая себя, хватается за террор и подкуп, подкуп и террор. Доллары для подкупа практически безгранично (миллиардами!) отсыпают США и Запад: знай только зверствуй, побоями и страхом приучай сограждан, что 2х2=5!

Не понимая, что стержень украинства – терроризм (причём самый зоологический, махровый, в духе и стиле ИГИЛ*, от которых ВСУ уже утратили всякое отличие) – мы очень долго и очень неправильно относились к украинству: как к анекдоту.

Мы полагали, что украинство можно развеять булгаковской шуткой про кота и кита – и это действительно было бы так, если бы диалог с их стороны не использовал бы зуботычины и пыточные инструменты.

+++

В настоящее время в рамках украинской идеологии целиком и полностью декриминализировано убийство – то есть «идеологически правильное» убийство официально признано не только похвальным, но и неподсудным, ненаказуемым.

Ни по одному из многих тысяч политических убийств ни на Донбассе, ни в Одессе, ни в Киеве (среди которых немало знаковых, убивали очень известных фигур) – уголовного преследования не велось и не ведётся.



Хорошо известно, например, как стал неприкасаемым одесский радикал и убийца Стерненко. Который много лет ходит и хвастается, что ножом на улице зарезал прохожего, показавшегося лично ему, Стерненке, недостаточно "украинским"… Для украинского кривосудия такое – норма.

Поскольку украинский режим декриминализировал само убийство – он, разумеется, декриминализировал и публичные призывы к убийствам, как от статусных фигур, так и массовые.



Публичное смакование того, как он (или они) будет «резать русню» – разумеется, без суда и следствия – стали на Украине у политиков и активистов «признаком хорошего тона».

При этом, как доказывает казус Арестович, в перевёрнутой, человеконенавистнической психологии украинства ПЫТКА ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПОЗОРОМ, А ДОБЛЕСТЬЮ СИСТЕМЫ.

То есть пытки не только не скрывают – но и, в силу бандеровских заветов, стремясь сделать свою власть как можно страшнее – активно публикуют, распространяют САМИ НА СЕБЯ КОМПРОМАТ. И при этом весьма гордятся своей удалью!

Сон разума рождает чудовищ – а на Украине разум не просто уснул, он там убит, забит ногами насмерть. В итоге украинство из плесени безумия, заменяющей ему кору головного мозга, начало выпускать ГЛОБАЛЬНЫЕ кошмары.

Например, теракта с применением ядерных технологий. Почему-то именно российская армия отчаянно пытается предотвратить «второй Чернобыль» на территории Украины.

Для бандеровцев (у которых в черепе кал вместо мозгов) – напротив, это вполне приемлемо, и они уже неоднократно атаковали АЭС, пытаясь отравить якобы свою страну радиоактивным терактом.

Вы вдумайтесь: те, кого они называют агрессором – предотвращают ядерный теракт. А те, кого они считают "защитниками" – пытаются в своей стране произвести ядерный теракт, и засыпать пол-Украины ядерным пеплом!

Не менее опасная игрушка в руках бесноватых и одержимых носителей укрофашизма – биологическое оружие.



Ныне разгромлены десятки (!) лабораторий, в которых в промышленных объёмах производились самые опасные в мире заболевания, а так же средства психотропного оглушения военнослужащих и гражданского населения.

Нет такого преступления, на которое не пошёл бы омерзительный укронацизм, если это способствует укреплению его власти!

+++

Учитывая изначальную несамостоятельность и очевидную вторичность украинского фашизма, он всегда несамодостаточен, и маниакально настроен на внешнюю экспансию. Удалить из укрофашизма русофобию (и вообще ксенофобию) – всё равно, что удалить из животного мозг: ничего, кроме мёртвой туши, не останется.

Чехов говорил: если ружьё на сцене, оно должно выстрелить. Я добавлю: если укрофашизму что-то дать, оно непременно выстрелит этим в Россию.



Когда бандеровцам дали автоматы – они стали убивать русских. Когда им дали компьютеры – они занялись кибертерроризмом. Когда им дали газовую трубу – они стали ею шантажировать Россию. И так во всём.

Нет никаких сомнений, что укрофашизм, получив в свои лапы грязную атомную бомбу или биологическое оружие – непременно «испытал» бы их на русских, как он испытывает на несчастном таким соседством народе всё, что ему дают.

В наше время Украина стала для России тем, чем было для Московского царства Крымское ханство – то есть постоянной угрозой и постоянным разорением.



Даже толстой книги не хватит, чтобы изложить все бесчисленные случаи недружественного (мягко говоря) поведения Украины по отношению к России: здесь и участие во всех антироссийских союзах и коалициях, и отправка бандеровцев на все войны, которые вела Россия, в помощь любым её врагам, и бесконечные экономические, дипломатические, культурные диверсии.



И регулярные покушения на территориальную целостность (например – аннексия острова Тузлы в 2003 году).

Соседство с государством, в котором много десятилетий набирала силу бандеровская человеконенавистническая и подчёркнуто-антиславянская идеология – большое несчастье русского народа.



И необходимо сделать всё, чтобы «крымский хан на изюмском шляхе» больше не безобразничал!

Дм. Николаев



***

.