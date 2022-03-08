Сегодня у православных христиан начался Великий пост – самый строгий и долгий из многодневных постов. На втором плане остаются житейские заботы, а на главное место выходит духовная жизнь и подготовка к главному церковному празднику – Пасхе. В этом году она выпадает на 24 апреля.

Великий пост, называемый ещё «Святой четыредесятницей», был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.

Считается, что пост нужно начинать с примирения. Поэтому накануне верующие, по традиции, просили друг у друга прощения.

В течение всего Великого поста Православная церковь призывает верующих воздерживаться от употребления в пищу мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе и в составе различных блюд. Рыба разрешается лишь в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим. А в Лазареву субботу постящимся можно есть икру.

Пост, или говение, – это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от определённой пищи, но от всех вредных привычек и увеселений. Гневаться или унывать во время поста так же грешно, как пить вино или есть мясо.

На Руси, ещё с давних времён, от поста освобождались тяжело больные люди, беременные женщины, кормящие матери, воины, рабочие, занимавшиеся тяжёлым физическим трудом, а также люди, находившиеся в пути. Но они особенно строго соблюдали духовный пост, воздерживаясь от развлечений, и на исповеди приносили покаяние в нарушении поста.

Вечером, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Святейший Владыка произнёс проповедь:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Преподобному Симеону Новому Богослову, очень известному отцу Церкви, творившему уже на излете славы Византийской империи, удивительному христианскому мыслителю, принадлежат такие слова: “Если ты не желаешь, то Бог тебя не спасёт”. Эти слова свидетельствуют о том, что спасение человека — даже Божественной силой — не может состояться, если сам человек этого не желает. Конечно, тайна спасения во всей полноте от нас сокрыта, но знаем точно, что спасение совершается силой Божественной, но одновременно и усилиями человека.

Собственно говоря, вся религиозная жизнь направлена на то, чтобы мы, люди верующие, поняли, в чём же заключается наше участие, что мы должны делать, как мы должны жить, чтобы силой благодати Божией совершилось наше спасение. Для того чтобы каждый имел возможность ответить для себя на этот вопрос, существуют очень важные тексты — в первую очередь, Священное Писание, но также замечательные творения святых отцов, которые помогают каждому, кто имеет реальный интерес к этой самой важной теме, кто обеспокоен своей будущей участью, тем, что ждёт его за гробом. Всякий верующий должен непременно постичь великую Божественную истину, заключающуюся в том, что человек спасается благодатью Божией при условии, если сам этого желает и сам в этом соучаствует.

Соучастие в деле спасения, совершаемом благодатью Божией, и есть то, чему учат Церковь, святые отцы, церковная проповедь, молитвословия. Церковь открывает нам тайну нашего собственного участия в Божественном спасении. Кроме того, Богу было угодно вложить в нашу человеческую природу нечто, что помогало бы нам ограждать себя от мыслей, слов и дел, препятствующих нашему спасению. Такой силой, которая помогает нам сориентироваться в жизненном пространстве, в собственной личной жизни, является голос совести — удивительное проявление вложенного в нас нравственного чувства. Если считать, что человек произошёл в результате некоего естественного эволюционного процесса, что человек создан самой природой, то очень трудно ответить на вопрос, откуда же в нём голос совести. Ведь очень часто следование голосу совести заставляет человека избрать не самый легкий жизненный путь, дать не самый, казалось бы, разумный ответ в той или иной жизненной ситуации.

Разве отказ отречься от Христа перед лицом мученической смерти мог быть продиктован чем-то иным, кроме как верой в Него и голосом совести? Насколько проще было сохранить свою жизнь, выйти из холодных вод замерзающего озера, согреться в тёплой бане! Но сонм мучеников не отрёкся от Господа — и не только потому, что глубока была их вера, но и потому что совесть не позволила бы им предать своего Господа и Спасителя. Движимые голосом совести и глубокой верой в Господа и Спасителя, подвижники шли на муки, претерпевали смерть и входили в историю Церкви как мученики, а те, кто оставался жив, — как исповедники.

Но и пред каждым человеком в какой-то момент жизни встаёт вопрос: как поступить в трудной ситуации? А ведь чаще всего поступить по правде Божией не означает выиграть. Гораздо проще сказать неправду и остаться живым, здоровым или просто благополучным, чем сказать правду и тем самым поставить себя под опасность. Обычно ответ в пользу Божией правды сопровождается риском для наших жизненных интересов. И тут не стоит вспоминать о святых мучениках — ведь и среди нас многие хорошо помнят то самое время, когда простое ношение креста на груди, посещение храма, положительный ответ на искушающий вопрос “А ты что, в Бога веришь?” требовали большого внутреннего напряжения и силы. Люди, которые отвечали по совести на такие вопросы, часто могли расплатиться за это и карьерой, и благополучием. Но ведь таких было много! Быть может, это были не мученики, но реальные исповедники, многие из которых и сейчас живы и помнят то время, о котором я говорю.

Исповедовать Господа, исповедовать веру в Него, жить по Божиему закону чаще всего некомфортно с точки зрения ложных идеалов, которые, к сожалению, укоренились в общественном сознании и личной психологии многих людей. Но что сделать, чтобы следование Божиему закону стало бы единственной моделью поведения для каждого из нас? Как воспитать в себе силу воли и силу веры? Под лежачий камень вода не течёт, и важные качества, характеризующие нашу волю, нашу мысль, наши чувства, не вызревают автоматически в человеческой душе и в человеческом сознании — требуется некая постоянная тренировка нашего религиозного чувства и в малом, и в большом.

Мы с вами вошли в поприще Великого поста, но каждый волен поститься или не поститься. А порой случается, что все вокруг тебя едят скоромное, а ты не очень-то хочешь, чтобы все знали о тебе, о твоей жизни и тем более о твоих религиозных взглядах, да и отказаться от скоромного неудобно, ведь ничего другого на столе нет. И если кто-то из вас окажется в такой ситуации, то, конечно, следует помнить, что в этом нет ничего общего с опытом мучеников и исповедников, но есть маленький тест на нашу верность. Тест, от результатов которого не зависят ни наша жизнь, ни здоровье, ни благополучие, — возможен лишь некий дискомфорт в общении с другими. Я привёл этот пример, потому что меня не раз уже спрашивали: “Как поступить в такой ситуации? Не очень хочется, чтобы люди знали, что я верующий человек. Может быть, ничего страшного, если придётся нарушить пост?” Но я никогда не говорил “ничего страшного”. Нет, это очень серьёзно и существенно, потому что даже в мелочах проявляется наша верность Господу.

Но ведь перечень подобных ситуаций можно продолжить. Нередко следует исповедовать Спасителя и нашу веру в Него без всякого риска для своего здоровья, для своей жизни и даже для своей карьеры, но из-за нежелания вступить в некое противоречие с окружающими мы, прикрываясь разными условностями, стыдливо уходим от того, чтобы сделать правильный выбор. Мученики, исповедники, подвижники благочестия — это действительно герои духа. Но ведь это не былинные герои — это реальные люди, которые жили в своё время и в своём месте, но остались верными Христу даже до смерти. Сегодня от нас не требуется подвиг даже до смерти, но ещё и ещё раз хочу сказать, что маленькие подвиги необходимы. Перед лицом всего того, о чём мы сейчас говорим, велик ли подвиг поститься, воздерживаться от скоромной пищи? Это же просто ничто! Но ведь очень многие сегодня нарушают пост. Кто-то ссылается на здоровье, кто-то на неудобства, третьи — на трудности с приготовлением пищи. То есть даже очень небольшое усилие мы не можем приложить, чтобы через дисциплину поста, через этот маленький подвиг выразить нашу любовь к Господу и верность Ему.

А в духовной жизни не бывает мелочей, и каждый должен помнить, что Церковь предлагает нам пост для нашего спасения, для того чтобы укрепить и закалить нашу веру и верность Господу, а также нашу волю и силу духа. Поэтому я призываю всех соблюдать пост — за исключением людей болящих, немощных или тех, кто находится на военной или какой-то иной службе. А верность Христу меняет нашу жизнь, делает нас сильными, способными жить своими духовными идеалами и, что самое главное, способными защитить свою веру, быть непоколебимыми и мужественными исповедниками веры в Господа и Спасителя.

Пусть дни святого поста, воздержания от определённого рода пищи, от удовольствий, от празднословия, от всего того, что разрушает целостность нашей жизни, способствуют нашему духовному росту, укреплению в вере, в подлинном благочестии, через которое и является нам сила Божия, дарующая здоровье и мудрость, помогающая нам во многих обстоятельствах на нашем жизненном пути. Пусть Господь молитвами святых преподобных и богоносных отцев и жён, явивших нам удивительные примеры поста, молитвы, примеры мужественного стояния за веру, примеры верности Господу, укрепляет нас на нашем жизненном пути и дает силы быть верными Христу и в большом, и в малом. Аминь».







По материалам сайта РПЦ