Кто написал сценарий текущих событий? Четыре этапа одного процесса
Являются ли инклюзивщики главными выгодоприобретателями текущих событий и был ли сценарий написан ими. Почему именно сейчас происходит окончательный демонтаж старого мирового порядка. Ждёт ли Россию внутренний кризис и как вероятнее всего будут действовать её элиты. Как выглядит спецоперация на Украине в свете глобальных цивилизационных процессов. Об этом и многом другом рассказывает аналитик Сергей Борисович Переслегин.
Станьте спонсором, чтобы получить доступ ко всем видео канала День. Подробнее: https://www.youtube.com/channel/UCZNKg6NI7mah4i3dE6m0oYw/join
Канал С. Переслегина Социософт.ТВ https://youtube.com/user/psychotechnology
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru/utm/110
Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
#ДеньТВ #аналитика #глобалисты #мироваяэлита #Переслегин #Путин #элиты #будущее
Поиск почвы продолжается.
Видимо очень важно убедить в двух вещах:
1. Китай главный выгодоприобретатель.
2. Россия сделала опрометчивый алогичный ход.
…
Ищут в двух направлениях.
Раскол элит (закономерно):
1. Политическое и экономическое давление на часть элиты России с активами за границей, либо с детьми за границей.
2. Попытки отыграть идею неоправданности вложений в армию ВС РФ (долгосрочная цель).
…
Данное видео есть 100% подтверждение того, что 24 февраля смешали карты неким планерам заокеанским.
…
В России, в моем понимании, желательно продолжать политику сдерживания попыток раскола общества на фоне спецоперации в Украине.
Никаких митингов, никакой активности в сторону провокаций межнациональной розни.
Военные выполняют свою работу.
Потенциалы:
- Стоит ожидать аресты иностранного имущества представителей элиты России.
- Потенциально стоит ожидать давление на мировые университеты с целью лишения образования студентов из России.
Вектор воздействия на общество в России после 24 февраля сменился с давление на элиты в сторону давления элиты + зажиточные граждане России.
- Стоит ожидать муссирования тем о том, что все пропало, и государство не предоставляет альтернатив уходящим брендам и организациям.
- Стоит ожидать попытки отыграть мысль о безальтернативности в принципе, так как западное сообщество настроено против граждан России.
Идет работа на обострение внутренних противоречий в обществе.
- Стоит ожидать обострения противоречий в сфере культуры.
- Стоит ожидать обострения противоречий в сфере образования.
- Стоит ожидать максимального обострения и поляризации общества на патриотически настроенную и антигосударственную молодежь и людей среднего возраста из среднего класса и элит России.
Работа по поляризации будет проводиться посредством интернет каналов.
Рекомендация смены тактики работы с основными каналами и отработка материалов опровержением, давая возможность ознакомится с обоими точками зрения.