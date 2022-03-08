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Кто написал сценарий текущих событий? Четыре этапа одного процесса

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Являются ли инклюзивщики главными выгодоприобретателями текущих событий и был ли сценарий написан ими. Почему именно сейчас происходит окончательный демонтаж старого мирового порядка. Ждёт ли Россию внутренний кризис и как вероятнее всего будут действовать её элиты. Как выглядит спецоперация на Украине в свете глобальных цивилизационных процессов. Об этом и многом другом рассказывает аналитик Сергей Борисович Переслегин.

Станьте спонсором, чтобы получить доступ ко всем видео канала День. Подробнее: https://www.youtube.com/channel/UCZNKg6NI7mah4i3dE6m0oYw/join

Канал С. Переслегина Социософт.ТВ https://youtube.com/user/psychotechnology
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Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/

#ДеньТВ #аналитика #глобалисты #мироваяэлита #Переслегин #Путин #элиты #будущее
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SAlzfQByNWQ
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 17928 8920
    BlackCat два часа назад

      Поиск почвы продолжается.

      Видимо очень важно убедить в двух вещах:
      1. Китай главный выгодоприобретатель.
      2. Россия сделала опрометчивый алогичный ход.

      Ищут в двух направлениях.

      Раскол элит (закономерно):
      1. Политическое и экономическое давление на часть элиты России с активами за границей, либо с детьми за границей.
      2. Попытки отыграть идею неоправданности вложений в армию ВС РФ (долгосрочная цель).

      Данное видео есть 100% подтверждение того, что 24 февраля смешали карты неким планерам заокеанским.

      В России, в моем понимании, желательно продолжать политику сдерживания попыток раскола общества на фоне спецоперации в Украине.
      Никаких митингов, никакой активности в сторону провокаций межнациональной розни.
      Военные выполняют свою работу.

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    • 17928 8920
      BlackCat два часа назад

        Потенциалы:

        - Стоит ожидать аресты иностранного имущества представителей элиты России.
        - Потенциально стоит ожидать давление на мировые университеты с целью лишения образования студентов из России.

        Вектор воздействия на общество в России после 24 февраля сменился с давление на элиты в сторону давления элиты + зажиточные граждане России.

        - Стоит ожидать муссирования тем о том, что все пропало, и государство не предоставляет альтернатив уходящим брендам и организациям.
        - Стоит ожидать попытки отыграть мысль о безальтернативности в принципе, так как западное сообщество настроено против граждан России.

        Идет работа на обострение внутренних противоречий в обществе.

        - Стоит ожидать обострения противоречий в сфере культуры.
        - Стоит ожидать обострения противоречий в сфере образования.
        - Стоит ожидать максимального обострения и поляризации общества на патриотически настроенную и антигосударственную молодежь и людей среднего возраста из среднего класса и элит России.

        Работа по поляризации будет проводиться посредством интернет каналов.
        Рекомендация смены тактики работы с основными каналами и отработка материалов опровержением, давая возможность ознакомится с обоими точками зрения.

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