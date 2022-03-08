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Иван Стаднюк. Следопыты. Радиопостановка

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Иван Стаднюк. Следопыты. Радиопостановка

Радиопостановка по первой части одноименной повести.

Рядовой Дмитрий Кедров попадает в плен к немецким разведчикам. Солдаты из специально обученного отряда следопытов находят Кедрова и обезоруживают фашистов.
Автор инсценировки Новикова О.
Режиссер Турбин Виктор.
Автор музыки Чайкин Николай.

#КДнюПобедыРадиоспектакли

В ролях: От автора – Муравьев Владимир; Кедров – Харитонов Леонид; Генерал – Пелевин Александр; Платонов – Ульянов Михаил; Зубарев – Новохижин Михаил; Скаба – Марков Леонид; Шевченко – Юрченко Вячеслав; Атаев – Торопов Анатолий; Финкс – Кенигсон Владимир; Ефрейтор – Горбатов Александр; Новоселов – Медведев Юрий; Старшина хозроты – Соколов Николай; Лука Сильвестрович – Сашин-Никольский Александр; Повар – Головин Владимир; Солдат – Вилль Владимир; Старшина – Сивов Николай; Солдат – Губанков Виктор; Андреев – Игорев Виталий; Адъютант – Подгорный Никита; Шофер – Котельников Владимир

Год производства: 1957 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-K290Ijdhps
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