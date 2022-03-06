Отказываясь от вооружённой борьбы с украинским вермахтом – попадёшь в застенки украинского гестапо
В.Л. Авагян разъясняет популярно.
Знаете, почему Ирландия отделилась от Англии, а Ольстер (Северная Ирландия) осталась в составе соединённого королевства?
Потому что там была проведена демократическая процедура. Свободный плебисцит.
В итоге города, желающие уйти – ушли. А желающие остаться – остались.
Это огорчило многих англичан, это огорчило многих ирландцев (ИРА боролась методами терроризма) – но это было ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ решение вопроса. Благодаря механизму референдума на карте мира появилась Ирландия, но остался английским Ольстер.
Аналогичным образом в 2011 (!) году решили проблемы Судана. Северный Судан, где большинство – мусульмане, устроил геноцид на юге, где большинство – христиане.
В итоге мировое сообщество не только спокойно признало новое государство, Южный Судан, но даже и помогло ему с деньгами на организацию референдума (Судан очень бедная страна).
И теперь в Северном Судане живут, как хотят, и в Южном Судане тоже живут, как хотят. И никто в мире истерики по этому поводу не устраивает…
Так работает демократия – если вы хотите демократии!
Но вы её не хотите.
Простое демократическое решение «украинского вопроса» было актуально в 1992 году, оно стало ещё более актуальным в 2014 году.
Если города категорически, до состояния войны, не хотят жить в одном государстве – международное сообщество должно помочь им определиться путём референдума.
Города, желающие уйти – уходят, куда хотят. Города, желающие остаться – остаются в монолитной, целостной, однородной Украине.
Которая от этого только выигрывает, превращаясь из нелепой колониальной недоимперии (сходной с былой «Португальской империей», одновременно слабой и свирепой) в нормальное, европейское, национально-монолитное государство.
Как Чехия – мирно отпустившая Словакию… Проиграла ли от этого Чехия? Спросите чехов…
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Но есть другое решение вопроса. И оно называется нацизмом. Гитлеризмом. Бандеровщиной. Именно другое (противоположное демократическому) решение признал и поддерживает тоталитарный (да, выяснилось, что он тоталитарный!) Запад.
Согласно концепции нацизма, есть «сверхнация» и недочеловеки. Терроризировать людей второго сорта – законное и прирождённое право людей первого сорта. «Сверхнация» ведёт борьбу с унтерменшами за «жизненное пространство».
Суть борьбы за «жизненное пространство» – перезаселение территорий. Вначале истребляется имеющееся население какой-либо территории (вдохновлявший Гитлера пример – индейцы, а так же отношение турок к армянам).
Когда оно истреблено (а частично порабощено для чёрных работ) – территория заселяется нацией господ.
А вот теперь, положа руку на сердце, скажите: разве не именно эти идеи обуяли умы современного украинства?!
Сверхнация со сверхправами, недочеловеки, лишённые всяких прав, борьба за жизненное пространство, истребление неугодных народов – чтобы заселить их землю «своими»…
Почему Запад говорит о демократии, а поддерживает очевидный фашизм?
Не потому ли, что в мышлении западников демократия и фашизм давно слились, стали синонимами?!
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Если я, просыпаясь каждое утро, буду остро страдать, что Мадагаскар – не армянский, если я, под влиянием этих страданий, брошу все силы, и саму жизнь свою пожертвую, чтобы подчинить мальгашей армянам – вы скажете, что я психически больной человек. И будете в указанной ситуации совершенно правы.
- А почему Мадагаскар? – спросите вы.
Я отвечу вопросом на вопрос:
- А почему Крым?
Патологическое мышление бандеровцев привязалось к Крыму и Донецку – хотя, теоретически, точно так же могло привязаться к Мадагаскару или Сахалину.
Если я просыпаюсь каждое утро со стоном:
- Как жить, если Мадагаскар не принадлежит государству Армения?
То я очевидным образом больной человек.
Но что тогда вы скажете о людях, которые каждое утро просыпаются с навязчивой идеей:
- Как жить?! Крым не наш! Крым не наш – как жить?!
Объясните, почему он должен быть ваш? Там живут люди, которые вам совершенно чужды, которые – совершенно справедливо – до смерти вами напуганы.
Крым когда-то административно входил в УССР? И что? А УССР когда-то входила в СССР, а Франция – в империю Карла Великого…
В состав бывшей УССР (которую бандеровцы, кстати сказать, неистово проклинают) входил ещё и Таганрог. И вся разница между Крымом и Таганрогом – счастливчик Таганрог раньше вышел.
И древние укры про него просто… забыли!
Скажут – зачем ты им напомнил! Они же теперь и к Таганрогу привяжутся!
Отвечаю: не волнуйтесь, им и без меня есть кому напомнить…
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В демократической республике своя система приоритетов. В рейхе – другая. Мне кажется, все это понимают.
Одна из основных особенностей, отличающих рейх от демократии – патологическое превосходство ненависти к другим над заботой о своих.
Система приоритетов бандеровца выстроена так, что убийство русских для него гораздо важнее собственной жизни.
Являясь убивать жителей Донбасса (в его картине мира – недочеловеков, призванных стать навозом для произрастания сверхнации) – он прекрасно понимает, что и его самого могут в ответку убить.
Но его это не волнует.
Когда завоёвываешь жизненное пространство – да, в самом деле, не исключено, что погибнешь. Не один и не два англосакса погибли, «зачищая» себе жизненное пространство от индейцев. Некоторые – мучительной смертью: с них скальпы сдирали.
Но двигающая нацистом чёрная энергия побеждает естественный страх, естественное чувство самосохранения.
- Да – говорит он – меня могут убить, но это не так важно, по сравнению с возможностью резать русню!
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Даже сейчас, расплачиваясь за свой нацизм своей кровью – носители политического украинства не хотят выпустить из своих звериных лап мечты о… «зачистке Крыма»!
Являясь на переговоры, они требуют от России, чтобы она ушла отовсюду, в том числе и из Крыма. И что случится после? В их патологических мечтах они туда войдут – и будут резать, резать, резать… Как в Донбассе, как на Луганщине…
В их больной фантазии они – представители сверхнации – выстраивают покорных недочеловеков на коленях в шеренги. Беспощадным террором ломают всех несогласных, превращают их в безвольных, сломленных подголосков… Кто против – того убивают.
Нет никаких сомнений, что главный приоритет прозападного украинства – убивать русский мир. Именно так мастера зомбирования с Запада украинство и строили изначально, на ненависти.
- Неважно, как ты сам живёшь, а важно – чтобы у тебя была возможность «зачищать» русские города и сёла! Это – главное, а остальное всё – ерунда!
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На чём строятся расчёты нацизма. Они страшные, циничные, чёрные – но нельзя сказать, что антинаучные. Увы, наука создала массу средств зомбирования человека, чем современный нацизм и пользуется.
Схема тут такая (её продемонстрировала новейшая история):
- Если русские сопротивляются – ими занимается вермахт.
- Если русские сдались и покорились – ими занимается гестапо.
Пример первого – Донецк.
Пример второго – Харьков (или Одесса, Херсон, Николаев, и т.п.)
Главный научный расчёт нацистов (расчёт, к сожалению, адекватный) – на хорошо известный (теперь) в психологии СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ.
Заложники, долго пребывающие в лапах у отмороженных террористов, в силу целой совокупности причин – начинают сочувствовать террористам.
Прежде всего, за этим стоит попытка спасти свою жизнь: мол, чем покорнее я буду, тем меньше меня будут бить. Подчёркнутой лояльностью заложник пытается купить себе милость террориста. Далее – действует психологический закон перехода внешнего состояния во внутреннее.
- Если вам грустно – советуют психологи – то начинайте улыбаться. Вначале улыбка будет натужной, вымученной, но если долго улыбаться – то внешнее состояние радости постепенно перейдёт во внутреннее.
По совершенно понятным причинам человеку не хочется осознавать себя просто мясом, просто жертвой. Ему куда приятнее вообразить себя соратником, борцом за общее дело с насилующими его террористами.
Мы знаем отношение ваххабитов к женщинам (как к скоту), но знаем и то, что ваххабитские женщины даже более фанатичны, чем мужчины – ваххабиты. Это и есть стокгольмский синдром: женщин веками били, как скот, и в итоге эти женщины уже добровольно превращают себя в «живые бомбы».
«Работа» гестапо в Харькове длилась 8 лет, без перерывов и самыми зверскими методами, но всё же это не века.
Есть надежда, что попав в нормальную среду, харьковчане, пусть и не сразу – но придут в себя, выйдут из состояния СТОКГОЛЬМСКОГО СИНДРОМА.
А может быть, и не выйдут.
И тогда мечта украинского нацизма станет реальностью: русский город стал нерусским. Уже как ни крути – но, в таком печальном случае, для русского мира он станет навсегда «отрезанный ломоть».
Да, друзья, увы, некоторые процессы обладают НЕОБРАТИМОСТЬЮ.
Есть психические расстройства, которые современная медицина способна вылечить.
Но есть и такие (или на такой стадии) – что медицина уже бессильна.
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А вывод какой? Вывод такой, что, отказываясь от вооружённой борьбы с украинским вермахтом – попадёшь в застенки украинского гестапо, и никуда больше.
И ещё неизвестно, что страшнее: погибнуть в бою, или в этом застенке…
Сегодня Россия пытается положить предел дерусификации своих городов.
Какие-то из них ещё можно спасти.
Какие-то уже безнадёжны.
Но, потеряв «отрезанные ломти», важно остановить этот ползучий процесс, навязанный Западом «дранг нах остен».
Задайте себе простой вопрос:
- А что, если бы в своё время Таганрог какой-то безвестный партийный чиновник (памятник бы ему поставить!) не переписал из УССР в РСФСР?
Несомненно, что Таганрог, город А.П. Чехова – повторил бы судьбу Киева и Харькова!
Русский город, в чьём русском характере сегодня никто не сомневается – стал бы сперва «не совсем русским», потом бы «не очень русским», и, в завершении процесса этногенеза – совсем не русским.
Почему?
Да потому что террор творит чудеса…
Не хочу это писать, больно это писать – но факт остаётся фактом: террор творит чудеса.
Что побуждает ещё вчера русского человека кричать фашистский лозунг «Слава Украине!»?
Совокупность факторов:
- Страх перед насилием нацистов, которые избивают, убивают и пытают несогласных.
- Переход этого длительного страха в СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ, когда мысль «я с ними» – психологически комфортнее, чем мысль «меня изнасиловали». Так порой жертва изнасилования (особенно, если насилуют долго, много времени) – начинает верить, что у неё с насильником любовь…
- Шкурные соображения, вопросы материального быта. Террористы не дают русскому никакой возможности обустраивать жизнь и карьеру – пока он остаётся русским. Отречение от русского имени – становится возможностью решить, в той или иной степени, свои материальные и карьерные вопросы.
- Ощущение безнадёжности, ощущение того, что тебя предали. Из года в год тебя нацисты бьют – а русский мир не спешит на выручку.
- Может и правда? – думает жертва – Может, мы недочеловеки, раз так?!
О том, как возникает, и потом проявляет себя рабская психология – рекомендую прочитать отрывок из поэмы Некрасова, озаглавленный автором так: «Про холопа примерного — Якова верного».
Сегодня такие вот «холопы примерные и верные», разговаривая на ошельмованном и запрещённом русском языке – матерят освободителей и даже своими тушками закрывают дорогу русским танкам.
Они говорят на русском языке – но при этом не только не считают себя русскими, но и более того – считают себя врагами русских.
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Важно понять одно: если не остановить украинский фашизм сегодня, то он так и будет переть на Восток, шаг за шагом. Стирая русский мир и заменяя его морально и умственно сломленными «капо».
И дело здесь не в обилии чудовищных нацистских заявлений от Турчинова или Порошенко, Парубия или Яроша: в конце концов, слова – только слова. Собака лает – ветер носит. Язык без костей.
Если бы они только говорили!
Но они и делают. За минувшие годы они доказали, что умеют стирать в ноль русские города. На повестке дня у них до сих пор – Донбасс и Крым. Даже истекая кровью – украинский фашизм сегодня не стесняется пускать слюни о геноциде этих территорий.
Почему?
Да потому что для этой коричневой гадины – возможность убивать русских – гораздо важнее возможности самому выжить.
Такая вот система ценностей.
Заклинаю: не дрогните!
Торжество иррационального садистского маразма бандеровщины – означало бы конец «проекта человек разумный». Фашизм выдвинут как антицивилизация, и он ползёт, и посмотрите – в каком едином порыве сплотился на его защиту Запад!
Ах, если бы Запад был бы за демократию, а не за фашизм – насколько проще и радостнее стала бы жизнь…
Но, увы, «Запад за демократию» – это только мечты!
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