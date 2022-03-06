В итоге мировое сообщество не только спокойно признало новое государство, Южный Судан, но даже и помогло ему с деньгами на организацию референдума (Судан очень бедная страна).

Аналогичным образом в 2011 (!) году решили проблемы Судана. Северный Судан, где большинство – мусульмане, устроил геноцид на юге, где большинство – христиане.

Это огорчило многих англичан, это огорчило многих ирландцев (ИРА боролась методами терроризма) – но это было ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ решение вопроса. Благодаря механизму референдума на карте мира появилась Ирландия, но остался английским Ольстер.

Потому что там была проведена демократическая процедура. Свободный плебисцит.

Знаете, почему Ирландия отделилась от Англии, а Ольстер (Северная Ирландия) осталась в составе соединённого королевства?

И теперь в Северном Судане живут, как хотят, и в Южном Судане тоже живут, как хотят. И никто в мире истерики по этому поводу не устраивает…

Так работает демократия – если вы хотите демократии!

Но вы её не хотите.

Простое демократическое решение «украинского вопроса» было актуально в 1992 году, оно стало ещё более актуальным в 2014 году.

Если города категорически, до состояния войны, не хотят жить в одном государстве – международное сообщество должно помочь им определиться путём референдума.

Города, желающие уйти – уходят, куда хотят. Города, желающие остаться – остаются в монолитной, целостной, однородной Украине.

Которая от этого только выигрывает, превращаясь из нелепой колониальной недоимперии (сходной с былой «Португальской империей», одновременно слабой и свирепой) в нормальное, европейское, национально-монолитное государство.

Как Чехия – мирно отпустившая Словакию… Проиграла ли от этого Чехия? Спросите чехов…

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Но есть другое решение вопроса. И оно называется нацизмом. Гитлеризмом. Бандеровщиной. Именно другое (противоположное демократическому) решение признал и поддерживает тоталитарный (да, выяснилось, что он тоталитарный!) Запад.

Согласно концепции нацизма, есть «сверхнация» и недочеловеки. Терроризировать людей второго сорта – законное и прирождённое право людей первого сорта. «Сверхнация» ведёт борьбу с унтерменшами за «жизненное пространство».

Суть борьбы за «жизненное пространство» – перезаселение территорий. Вначале истребляется имеющееся население какой-либо территории (вдохновлявший Гитлера пример – индейцы, а так же отношение турок к армянам).

Когда оно истреблено (а частично порабощено для чёрных работ) – территория заселяется нацией господ.

А вот теперь, положа руку на сердце, скажите: разве не именно эти идеи обуяли умы современного украинства?!

Сверхнация со сверхправами, недочеловеки, лишённые всяких прав, борьба за жизненное пространство, истребление неугодных народов – чтобы заселить их землю «своими»…

Почему Запад говорит о демократии, а поддерживает очевидный фашизм?

Не потому ли, что в мышлении западников демократия и фашизм давно слились, стали синонимами?!

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Если я, просыпаясь каждое утро, буду остро страдать, что Мадагаскар – не армянский, если я, под влиянием этих страданий, брошу все силы, и саму жизнь свою пожертвую, чтобы подчинить мальгашей армянам – вы скажете, что я психически больной человек. И будете в указанной ситуации совершенно правы.

- А почему Мадагаскар? – спросите вы.

Я отвечу вопросом на вопрос:

- А почему Крым?

Патологическое мышление бандеровцев привязалось к Крыму и Донецку – хотя, теоретически, точно так же могло привязаться к Мадагаскару или Сахалину.

Если я просыпаюсь каждое утро со стоном:

- Как жить, если Мадагаскар не принадлежит государству Армения?

То я очевидным образом больной человек.

Но что тогда вы скажете о людях, которые каждое утро просыпаются с навязчивой идеей:

- Как жить?! Крым не наш! Крым не наш – как жить?!

Объясните, почему он должен быть ваш? Там живут люди, которые вам совершенно чужды, которые – совершенно справедливо – до смерти вами напуганы.

Крым когда-то административно входил в УССР? И что? А УССР когда-то входила в СССР, а Франция – в империю Карла Великого…

В состав бывшей УССР (которую бандеровцы, кстати сказать, неистово проклинают) входил ещё и Таганрог. И вся разница между Крымом и Таганрогом – счастливчик Таганрог раньше вышел.

И древние укры про него просто… забыли!

Скажут – зачем ты им напомнил! Они же теперь и к Таганрогу привяжутся!

Отвечаю: не волнуйтесь, им и без меня есть кому напомнить…

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В демократической республике своя система приоритетов. В рейхе – другая. Мне кажется, все это понимают.

Одна из основных особенностей, отличающих рейх от демократии – патологическое превосходство ненависти к другим над заботой о своих.

Система приоритетов бандеровца выстроена так, что убийство русских для него гораздо важнее собственной жизни.

Являясь убивать жителей Донбасса (в его картине мира – недочеловеков, призванных стать навозом для произрастания сверхнации) – он прекрасно понимает, что и его самого могут в ответку убить.

Но его это не волнует.

Когда завоёвываешь жизненное пространство – да, в самом деле, не исключено, что погибнешь. Не один и не два англосакса погибли, «зачищая» себе жизненное пространство от индейцев. Некоторые – мучительной смертью: с них скальпы сдирали.

Но двигающая нацистом чёрная энергия побеждает естественный страх, естественное чувство самосохранения.

- Да – говорит он – меня могут убить, но это не так важно, по сравнению с возможностью резать русню!

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Даже сейчас, расплачиваясь за свой нацизм своей кровью – носители политического украинства не хотят выпустить из своих звериных лап мечты о… «зачистке Крыма»!

Являясь на переговоры, они требуют от России, чтобы она ушла отовсюду, в том числе и из Крыма. И что случится после? В их патологических мечтах они туда войдут – и будут резать, резать, резать… Как в Донбассе, как на Луганщине…

В их больной фантазии они – представители сверхнации – выстраивают покорных недочеловеков на коленях в шеренги. Беспощадным террором ломают всех несогласных, превращают их в безвольных, сломленных подголосков… Кто против – того убивают.

Нет никаких сомнений, что главный приоритет прозападного украинства – убивать русский мир. Именно так мастера зомбирования с Запада украинство и строили изначально, на ненависти.

- Неважно, как ты сам живёшь, а важно – чтобы у тебя была возможность «зачищать» русские города и сёла! Это – главное, а остальное всё – ерунда!

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На чём строятся расчёты нацизма. Они страшные, циничные, чёрные – но нельзя сказать, что антинаучные. Увы, наука создала массу средств зомбирования человека, чем современный нацизм и пользуется.

Схема тут такая (её продемонстрировала новейшая история):

- Если русские сопротивляются – ими занимается вермахт.

- Если русские сдались и покорились – ими занимается гестапо.

Пример первого – Донецк.

Пример второго – Харьков (или Одесса, Херсон, Николаев, и т.п.)

Главный научный расчёт нацистов (расчёт, к сожалению, адекватный) – на хорошо известный (теперь) в психологии СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ.

Заложники, долго пребывающие в лапах у отмороженных террористов, в силу целой совокупности причин – начинают сочувствовать террористам.

Прежде всего, за этим стоит попытка спасти свою жизнь: мол, чем покорнее я буду, тем меньше меня будут бить. Подчёркнутой лояльностью заложник пытается купить себе милость террориста. Далее – действует психологический закон перехода внешнего состояния во внутреннее.

- Если вам грустно – советуют психологи – то начинайте улыбаться. Вначале улыбка будет натужной, вымученной, но если долго улыбаться – то внешнее состояние радости постепенно перейдёт во внутреннее.

По совершенно понятным причинам человеку не хочется осознавать себя просто мясом, просто жертвой. Ему куда приятнее вообразить себя соратником, борцом за общее дело с насилующими его террористами.

Мы знаем отношение ваххабитов к женщинам (как к скоту), но знаем и то, что ваххабитские женщины даже более фанатичны, чем мужчины – ваххабиты. Это и есть стокгольмский синдром: женщин веками били, как скот, и в итоге эти женщины уже добровольно превращают себя в «живые бомбы».

«Работа» гестапо в Харькове длилась 8 лет, без перерывов и самыми зверскими методами, но всё же это не века. Есть надежда, что попав в нормальную среду, харьковчане, пусть и не сразу – но придут в себя, выйдут из состояния СТОКГОЛЬМСКОГО СИНДРОМА.

А может быть, и не выйдут.

И тогда мечта украинского нацизма станет реальностью: русский город стал нерусским. Уже как ни крути – но, в таком печальном случае, для русского мира он станет навсегда «отрезанный ломоть».

Да, друзья, увы, некоторые процессы обладают НЕОБРАТИМОСТЬЮ.

Есть психические расстройства, которые современная медицина способна вылечить.

Но есть и такие (или на такой стадии) – что медицина уже бессильна.

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А вывод какой? Вывод такой, что, отказываясь от вооружённой борьбы с украинским вермахтом – попадёшь в застенки украинского гестапо, и никуда больше.

И ещё неизвестно, что страшнее: погибнуть в бою, или в этом застенке…

Сегодня Россия пытается положить предел дерусификации своих городов.

Какие-то из них ещё можно спасти.

Какие-то уже безнадёжны.

Но, потеряв «отрезанные ломти», важно остановить этот ползучий процесс, навязанный Западом «дранг нах остен».

Задайте себе простой вопрос:

- А что, если бы в своё время Таганрог какой-то безвестный партийный чиновник (памятник бы ему поставить!) не переписал из УССР в РСФСР?

Несомненно, что Таганрог, город А.П. Чехова – повторил бы судьбу Киева и Харькова!

Русский город, в чьём русском характере сегодня никто не сомневается – стал бы сперва «не совсем русским», потом бы «не очень русским», и, в завершении процесса этногенеза – совсем не русским.

Почему?

Да потому что террор творит чудеса…

Не хочу это писать, больно это писать – но факт остаётся фактом: террор творит чудеса.

Что побуждает ещё вчера русского человека кричать фашистский лозунг «Слава Украине!»?

Совокупность факторов:

- Страх перед насилием нацистов, которые избивают, убивают и пытают несогласных.

- Переход этого длительного страха в СТОКГОЛЬМСКИЙ СИНДРОМ, когда мысль «я с ними» – психологически комфортнее, чем мысль «меня изнасиловали». Так порой жертва изнасилования (особенно, если насилуют долго, много времени) – начинает верить, что у неё с насильником любовь…

- Шкурные соображения, вопросы материального быта. Террористы не дают русскому никакой возможности обустраивать жизнь и карьеру – пока он остаётся русским. Отречение от русского имени – становится возможностью решить, в той или иной степени, свои материальные и карьерные вопросы.

- Ощущение безнадёжности, ощущение того, что тебя предали. Из года в год тебя нацисты бьют – а русский мир не спешит на выручку.

- Может и правда? – думает жертва – Может, мы недочеловеки, раз так?!

О том, как возникает, и потом проявляет себя рабская психология – рекомендую прочитать отрывок из поэмы Некрасова, озаглавленный автором так: «Про холопа примерного — Якова верного».

Сегодня такие вот «холопы примерные и верные», разговаривая на ошельмованном и запрещённом русском языке – матерят освободителей и даже своими тушками закрывают дорогу русским танкам.

Они говорят на русском языке – но при этом не только не считают себя русскими, но и более того – считают себя врагами русских.

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Важно понять одно: если не остановить украинский фашизм сегодня, то он так и будет переть на Восток, шаг за шагом. Стирая русский мир и заменяя его морально и умственно сломленными «капо».

И дело здесь не в обилии чудовищных нацистских заявлений от Турчинова или Порошенко, Парубия или Яроша: в конце концов, слова – только слова. Собака лает – ветер носит. Язык без костей.

Если бы они только говорили!

Но они и делают. За минувшие годы они доказали, что умеют стирать в ноль русские города. На повестке дня у них до сих пор – Донбасс и Крым. Даже истекая кровью – украинский фашизм сегодня не стесняется пускать слюни о геноциде этих территорий.

Почему?

Да потому что для этой коричневой гадины – возможность убивать русских – гораздо важнее возможности самому выжить.

Такая вот система ценностей.

Заклинаю: не дрогните!

Торжество иррационального садистского маразма бандеровщины – означало бы конец «проекта человек разумный». Фашизм выдвинут как антицивилизация, и он ползёт, и посмотрите – в каком едином порыве сплотился на его защиту Запад!

Ах, если бы Запад был бы за демократию, а не за фашизм – насколько проще и радостнее стала бы жизнь…

Но, увы, «Запад за демократию» – это только мечты!

В.Л. Авагян

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