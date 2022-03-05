Главная » Невероятное в мире, Политика

Twitter заблокирован в России

118 1


Великая информационная зачистка продолжается.
Вслед за Facebook в России заблокировали и Twitter.
Его уже несколько дней замедляли, а сегодня наконец решили нажать рубильник и Twitter в России официально отключен.

Сам ресурс уже давно превратился в гнойную помойку, с лютейшой ангажированной цензурой на которую в США ругаются даже больше чем у нас.
Единственное, что неприятно, у меня там еще с сирийской войны сформировалась хорошая группа подписок  по тематике Ближнего Востока и стран Персидского Залива + по Ирану много интересных источников было. Но это в принципе решаемо с помощью VPN, Ну а так, помойка помойкой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7476021.html
Метки: роскомнадзор, Россия, социальные сети, твиттер
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Twitter заблокировал аккаунт делегации России на переговорах в Вене
Зона доступа: в России вступил в силу закон об анонимайзерах
В России запрещают ПО, через которое распространяется «пиратский» контент
Очерняющие Россию организации.
Кто в России выбирает президентов: народ или ...?
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16337 14811
    Руса 58 мин. назад

      Правильное решение, поддерживаю.
      Надо еще заблокировать и “Голос Америки”, а также все СМИ
      пятой колонны, признанных иноагентами.

      1
      1

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru