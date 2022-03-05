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Полнейшая Волноваха

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Привет из 1943-года.
Впрочем, Мариупольский котел еще надо доварить, а Волноваху дочистить.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7476449.html
Метки: 1943, великая отечественная война, война на украине, волноваха, ДНР, донбасс, карикатуры, мариуполь, Украина, юмор
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