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В «Артеке» параолимпийцев поддержали забегом

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Артековцы устроили забег в честь параолимпийцев, которые не смогли принять участие в Параолимпиаде. Игры должны были пройти с 4 по 13 марта в Пекине, но, к разочарованию многих, Международный параолимпийский комитет отстранил от участия 71 российского спортсмена.

Чтобы поддержать наших соотечественников, в «Артеке» решили провести спортивное мероприятие на территории своего учреждения. Километровая дистанция проходила по набережной детского центра: от лагеря «Морской» до костровой лагеря «Озерный». После успешного окончания забега его участники поделились своими положительными эмоциями: «Все мы смотрим Олимпиады и Параолимпиады, поддерживаем наших спортсменов, но важно и самим выходить на спортплощадки. Люблю спорт! Такие моменты, как сегодня, радуют меня. Параолимпийцам поддерживаю и желаю много сил!» – поделился Раушан Ханипов из Набережных Челнов.

В «Артеке» подобные спортивные мероприятия проводятся регулярно. В конце января в детском центре проходила «Гонка лидеров», где участники проходили на скорость разные препятствия из веревок и преодолевали «минное поле». После физической нагрузки артековцам обычно предлагается восполнить потраченные калории в местной столовой, где для ребят готовят повара комбината питания. Разнообразное пятиразовое питание способствует поддержанию баланса необходимых микро- и макроэлементов, которые нужны растущему организму после учебы и активности. Помимо обычных приемов пищи в «Артеке» часто проводят кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд разных кухонь мира. Сейчас во время масленичной недели ребят ждет четыре мастер-класса по выпечке блинов. На этих мероприятиях девочек и мальчиков не только кормят разными видами этого блюда, но и подробно рассказывают им о процессе его приготовления. Таким образом, в детском центре не только заботятся об уровне образования своих подопечных, но приобщают их к спорту и дальнейшему быту.

Метки: Артек
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29856 6388
    Русофил час назад

      Артековцы устроили забег в честь параолимпийцев,а мoй сoсед устроил запoй в честь параолимпийцев,

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