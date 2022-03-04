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Последний причал “Гетмана Сагайдачного”

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Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачно" грустно притоплен в Николаеве.
Там он находился на ремонте и 28 февраля, как утверждают украинские источники, его затопили, чтобы он не попал в руки России.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7473946.html
Метки: вмсу, война на украине, николаев, Украина
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5 Комментариев » Оставить комментарий
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    Анатолий два часа назад

      И как это надо понимать, когда корабль топят, танки с боезопасом бросают, а гражданским людям раздают автоматы, даже не пытаясь их организовать. Если ясно, что поражение дело времени и оно неминуемо нужно капитулировать, принять все условия. Нужно сохранить жизни, поберечь, что не разрушено. Это логично для тех, кто на Украине будет жить. Дурень думкою багатіє. Україна стала незалежною і кожен громадянин отримав з банку Британії золото Гетьмана Полуботка. Від РФ Україну захистила стіна Яценюка. Через агресію Росії, Україну приймуть в ЄС терміново, прямо зараз. Може треба реально подивитися навколо.

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