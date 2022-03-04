Флагман украинского флота "Гетман Сагайдачно" грустно притоплен в Николаеве. Там он находился на ремонте и 28 февраля, как утверждают украинские источники, его затопили, чтобы он не попал в руки России.
Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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И как это надо понимать, когда корабль топят, танки с боезопасом бросают, а гражданским людям раздают автоматы, даже не пытаясь их организовать. Если ясно, что поражение дело времени и оно неминуемо нужно капитулировать, принять все условия. Нужно сохранить жизни, поберечь, что не разрушено. Это логично для тех, кто на Украине будет жить. Дурень думкою багатіє. Україна стала незалежною і кожен громадянин отримав з банку Британії золото Гетьмана Полуботка. Від РФ Україну захистила стіна Яценюка. Через агресію Росії, Україну приймуть в ЄС терміново, прямо зараз. Може треба реально подивитися навколо.
Те кто реально смотрит,уже 18 лет назад начали выезжать,а с 14 по 22 выехали все остальные.
гражданским людям раздают автоматы, даже не пытаясь их организовать
Нo не ВСЕ берут.
Вoт ктo НЕ ВЗЯЛ …..
С теми у РФ прoблем не будет.
А ктo ВЗЯЛ тех этим и пoметили.
Мoмент истины
Не совсем так.
Я бы тоже взял,что бы уровнять шансы против идиотов.
Не умнo
пoнты и пoпадалoвo
А пoтoм будешь рассказывать прoкурoру