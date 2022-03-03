Очень рад с вами увидеться и лично поздравить вас с избранием в депутаты. Анатолий Александрович, подскажите, сейчас у депутатов Государственной Думы очень высокая загруженность. И в этой связи требуется какое-то дополнительные с точки зрения энергоэффективности обеспечение?

Нагрузка действительно большая, так что значительно чаще, чем раньше, приходится пить какую-нибудь энергетическую дрянь, но держусь в пределах медицински допустимого.

Вот про это я хотел спросить. С точки зрения дополнительных стимуляторов, подскажите пожалуйста, вы считаете что это можно применять? Я вижу, что вы этим пользуетесь. И как часто на ваш взгляд?

Вообще то, прямо на каждой упаковке любого энергетического напитка продаваемого в нашей стране, написано, что можно его употреблять не более пол-литра в сутки. Вот в этих пределах и держусь.

По факту во всех одно и то же по составу, да?

Очень близкий состав у них у всех, по сути отличаются в основном вкусовые добавки.

При нашей последней встрече вы пили «Компливит», я помню, и прямо так по расписанию. Вы продолжаете это делать или что-то поменялось?

Не Компливит, а Алфавит. Да, метод этот по прежнему употребляю.

То есть вы убеждены, что он усваивается и дает нужную энергию? Ну, это опыт! Потому, что последний раз мы встречались три или два с половиной года назад и вы его употребляли.

Я пью витамины уже очень давно. Но на самом деле это, к сожалению, сейчас необходимость для, практически, всех. Наша необходимость в витаминах сформировалась ещё когда наши предки жили на деревьях, питались в основном фруктами и тратили очень много энергии на то, чтобы перепрыгивать с ветки на ветку. Вот тогда, в частности наши предки, потеряли способность самостоятельно вырабатывать аскорбиновую кислоту, витамин С, просто потому что во фруктах её навалом и съедали этих фруктов много. Тогда же сформировалась и потребность во многих других биологически активных веществах.

Как В12, например.

Источник — https://www.instagram.com/kotenkovizkedra/

Да. И сейчас, когда во-первых, мы едим в расчёте на единицу массы, заметно меньше, чем тогда. И во-вторых, существенно изменился рацион. Сейчас приходиться дополнять искусственными препаратами…