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В Минобороны России озвучили потери ВС РФ в спецоперации по защите Донбасса

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В Минобороны России озвучили потери ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом рассказал официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

«К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь», – сказал Конашенков.

Также, по словам Игоря Конашенкова, 1597 человек получило ранения. Кроме этого, Конашенков рассказал и про потери украинской стороны. Он заявил, что погибло 2800 националистов и силовиков Украины. Кроме того, ранено 3700 человек.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SxUEUY-qVEw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1659 913
    LIBERMAN 41 мин. назад

      Что я могу сказать, я придерживаюсь мнения Бодрова… Все будет после. Очень печально будет если российские войска выпустят из котлов нациков… По-моему мнению договариваться с государством-террористом, которым является нынешняя Украина нельзя… Как говорили Древние: “Без Победы есть только Поражение…” Вот вопрос на заметку: “Иосиф Виссарионович Сталин стал бы договариваться с Гитлером, сидящим в бункере о капитуляции, чтобы избежать жертв?…” Я думаю, каждый из НАС знает ответ на этот вопрос! Нацики и фашисты должны быть уничтожены, Яков Кедми сказал ясно: “С кем договариваться на Украине?…”

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