Путин провел совещание с членами Совбеза РФ
В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти восемь лет, заявил Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
Президент отметил, что спецоперация идет по плану, в строгом соответствии с графиком, а все поставленные задачи успешно решаются.
По его словам, солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты; они остаются в строю, несмотря на ранения.
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