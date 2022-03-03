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Путин провел совещание с членами Совбеза РФ

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В ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины российские военнослужащие прорвали оборону в районе Волновахи, которую националисты укрепляли почти восемь лет, заявил Владимир Путин на совещании с членами Совбеза.
Президент отметил, что спецоперация идет по плану, в строгом соответствии с графиком, а все поставленные задачи успешно решаются.
По его словам, солдаты и офицеры действуют мужественно и с полным пониманием своей правоты; они остаются в строю, несмотря на ранения.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Qvx-ZV_ioGE
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