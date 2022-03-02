Неизвестное Бородино. Улика из прошлого
Одним из ключевых событий Отечественной войны 1812 года стало Бородинское сражение — крупнейшее, кровопролитнейшее за всю историю однодневных битв и самое… загадочное. Известно, что после баталии Наполеон находился в крайне дурном расположении духа. Император не мог понять, как такая грандиозная битва принесла столь малый результат: незначительное число пленных и практически полное отсутствие трофеев. И всё же, Бонапарт считал, что победил. В мемуарах он назвал Бородино “своей самой великой битвой”. В свою очередь, Кутузов приписывал победу себе. Так кого же считать триумфатором? Что по этому поводу говорят современные военные историки? И почему, если победа была за русскими войсками, они отступили и сдали Москву врагу? А ещё одна загадка – по какой причине Наполеон вообще пошел в сторону Москвы, а не на столицу Санкт-Петербург? Ведь именно там находился российский император Александр Первый. И даже географически Петербург находился ближе к месту вторжения французской армии в пределы Российской империи. Чтобы разобраться во всём этом, программа «Улика из прошлого» проведёт собственное расследование.
Подробности на https://tvzvezda.ru
Мы в социальных сетях:
https://t.me/zvezdanews
https://www.instagram.com/zvezdanews/
https://vk.com/tvzvezda
https://facebook.com/tvzvezda
https://twitter.com/zvezdanews
https://ok.ru/tvzvezda
https://vm.tiktok.com/ZSJJUvd7D/
https://my.mail.ru/community/tvzvezda.ru/