Коротко по Украине. 02.03.2022
Основное на 18-00 2 марта.
1. Мариуполь. Город блокирован. Бои на окраинах. Прямого штурма пока нет. Все еще пытаются договориться о выходе гражданских, но нацики от живого щита не откажутся. Штурм так или иначе будет.
2. Волноваха. Окружена. Процесс зачистки, полностью еще не захвачена. У противника очень большие потери,
3. Под Донецком позиционка. Атака ВСУ (вылазка) на Горловку результатов не дала, обе стороны понесли потери. Продолжаются обстрелы территории ДНР.
4. В ЛНР продолжается освобождение республики. Освобождено Сватово и Новоайдар. Противник отступает, бросая технику. Держаться будет лишь в Северодонецке и Лисичанске, но там его уже начали обрабатывать.
5. ВС РФ заняли Балаклею и продвигаются к Изюму. А там и Славянск недалеко. Весьма вероятно, в ближайшие дни часть сил ВСУ, оставшаяся в северных районах ЛНР и не успевшая отступить, будет окружена и ликвидирована.
6. Харьков. ВС РФ уже держат в полуохвате. Бои на окраинах. В городе – методичное уничтожение живой силы противники и его организационно-командной структуры. Попутно продолжают добивать оставшиеся военные объекты.
7. ВС РФ подошли к Броварам. Прямого штурма пока нет. Бои под Черниговым, мероприятия по установлению полного контроля над Конотопом. Полностью занят Тростянец. Сумы и Ахтырка до сих пор полностью не контролируются.
8. К западу от Киева позиционные бои — ВС РФ подтягивают дополнительные силы. Отмечаются потери в технике с обеих сторон.
9. Запорожское направление. Бои под Васильевкой. ВСУ постоянно насыпают по поселку. В Энергодаре так до сих пор не провели зачистку.
10. Херсон. Город был занят ночью войсками ВС РФ. Местные власти в конечном итоге пошли на договоренности. В городе относительно спокойно.
11. В районе Николаева продолжаются бои с целью блокирования города, которое пока не достигнуто. Ситуация в районе трассы Николаев — Кривой Рог неясна. Вертолетный десант в районе Николаева. В районе Вознесенска подорван один из мостов.
12. Десант в Одессе никто как обычно не высаживал. Утром на горизонте показались российские корабли, потом отошли. За горизонтом потом что-то дымилось. Возможно, был еще один морской бой с оставшимися катерами ВМСУ, которые после боя у Змеиного ушли на Одессу. (позднее выяснилось, что дымит иностранный сухогруз, возможно прилетело что-то) Пока подробностей нет. Генштаб ВСУ просит Зеленского добиться паузы в боевых действиях, так как город не прикрыт с сухопутного направления и не готов отбивать атаку российских колонн обходящих Николаев с севера.
Из совсем свежего, совершенно дикая история в Васильково, где местный фолькшстурм устроил бойню в местной школе. 4 фольксштурмиста убила 14 других фольксштурмистов, полицейских и гражданских. Укропропаганда поспешила объявить, что это были "русские диверсанты" которые рвались в подвал школы (да, все происходило в школе), где находились 300 детей, защищая которых и погибли все эти идиоты. Вот к чему приводит раздача оружия случайным людям. Вчера в этом же районе фольксштурмисты разграбили 2 инкассаторских автомобиля.
Российской пропаганде в данном случае даже стараться не надо, знай себе показывай этот кровавый трэш, которое много говорит о фольксштурме и тех, кто его создал в таком виде.
PS. Переговоры РФ и Украины пройдут завтра в Беловежской пуще.
Лавров обозначил переговорную позицию РФ:
⚡️Не исключаю, что кто-то хотел, чтобы Россия погрязла в рукотворном, созданном Западом конфликте на Украине
⚡️Российские требования к Украине нельзя квалифицировать как ее капитуляцию, Москва предлагает договариваться
⚡️Если Запад решил опустить перед Россией новый «железный занавес», мы не будем переживать и найдем возможность развиваться
⚡️Задача операции на Украине – определить конкретные виды ударных вооружений, которые никогда не будут там развернуты
⚡️После завершения конфликта украинцы сами должны решать, как им жить дальше
⚡️Киев пока не подтверждает проведение второго раунда консультаций с РФ
⚡️НАТО пытается втягивать нейтральные страны – члены Евросоюза в обеспечение своих нужд
⚡️Москва изумлена комментариями Берлина по Украине и по поставкам оружия
⚡️Россия в ходе второго раунда переговоров с Украиной готова обсуждать вопрос гарантий безопасности
⚡️Зеленский пришел к власти под лозунгами мира, в конечном итоге он стал русофобом, как правительство Порошенко
⚡️У Украины есть технический потенциал для создания ядерного оружия, РФ не позволит этого сделать
⚡️Россия на 100% «сдюжит» в сложившейся ситуации
⚡️Нынешняя ситуация сложилась из-за того, что Запад отказывался признавать за РФ равные права в организации архитектуры евробезопасности
⚡️Параметры демилитаризации Украины еще предстоит согласовать
⚡️Москва не будет обсуждать тему Крыма, эта тема закрыта
⚡️Запад в своих санкциях против России, в том числе по аресту активов Центрального банка РФ наплевал на все свои принципы
⚡️Цель продолжающейся операции РФ на Украине – защита людей, прежде всего в Донбассе
⚡️Россия сейчас наблюдает «информационный терроризм» со вбросом миллионов фейков, которые Москва разоблачает
⚡️Позиция России на переговорах с Украиной: Крым – это часть РФ, признание ДНР и ЛНР в административных границах, демилитаризация, которая должна иметь определенные параметры
⚡️Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия
⚡️В ходе спецоперации делаем все, чтобы не допустить каких-либо серьезных жертв среди гражданского населения
⚡️Россия не может смотреть, как в современной Европе маршируют под фашистскими, неонацистскими знаменами участники факельных шествий
⚡️Россия предлагает Украине договоренность, которая будет обеспечивать законные права всех народов этой страны,
Фактически, это все те же требования, что и в начале операции. Украинские источники утверждают, что ко 2-му марта Зеленский уже был готов признать Крым и ЛДНР в границах до начала операции. Но РФ это конечно не устроит, овчинка не стоит выделки. Неся существенные издержки на проведение операции и от санкционного давления, от ситуации на Украине надо брать максимально-возможный результат.
UPD: МО РФ официально огласила потери на Украине с начала операции.
У ВС РФ – 498 убитых. У ВСУ – 2870 убитыми и 3700 ранеными.
https://t.me/boris_rozhin – трансляция по Украине как обычно продолжается здесь
Почему нет данных о раненых и 300-х от РФ ?
https://lenta.ru/news/2022/03/02/ptri/
Я это знаю. Просто в статье можно было приурочить для объективности. Кстати у Кота были в комменте цифры другие. А если бы в статье были такие данные, то и комменты были бы. Нарпимер львиная доля раненых РФ отправлена в Белоруссию. Может какой Сове было бы интересно.
Тезисы Лаврова слишком мягкие, половинчатые. Они не соответствуют масштабам и результатам проводимой военной операции. Это не наступательная позиция. «Договоренность, которая будет обеспечивать законные права всех народов этой страны» будет тут же выкинута в помойку существующей на Украине властью или её преемниками. Как прошла денацификация в Германии после Второй Мировой войны, известно. В занятой западными союзниками части (ФРГ) весьма ограничено. Американцы использовали множество фашистов, взяв их под себя для последующей борьбы с СССР. А уж сейчас на той части Украины, которая достанется Западу, США и Англия просто посеют зубы дракона. «После завершения конфликта украинцы сами должны решать, как им жить дальше» – пункт в корне неправильный. Подавляющей массе украинцев за тридцать прошедших лет, в особенности восемь последних, капитально промыты мозги и внедрена русофобская идеология. Самостоятельно они не способны ни к чему иному, кроме как вернуться к прежнему, разумеется, в еще более худшей версии после информационной накачки в связи с проводимой военной операцией. Вообще, в обозримом будущем самостоятельными они не будут: будут либо прозападными, либо пророссийскими. Пророссийским они могут стать на территориях Новороссии, пожив в мире и благополучии под защитой российских штыков. Добрая часть из того, что говорит Лавров, это в лучшем случае дипломатический язык, который дипломаты, как известно, используют для того, чтобы скрывать свои мысли. Если же это буквальное простодушное изложение реальных позиций российской стороны, то дело плохо.
Лавров отстал от жизни. Реальность теперь такова, что противником (Западом) не будут выполняться НИКАКИЕ договоренности в случае, если Запад сможет безнаказанно их нарушить с выгодой для себя (с ущербом для России).
Лавров пользуется западной риторикой, плывет по инерции в потоке, созданном тридцатью годами нашего подчинения Западу. А пора бы заговорить уже своим языком. Если бы в российской государственной машине шестеренки крутились быстрее, то на месте Лаврова был бы такой как Стариков.
Прошу спуститься на землю. Лавров это не балабол на ЯП. Это МИД. И прежде всего он должен следовать интересам России, и держать в голове законы, когда что либо говорит. Что он и делает. Минские соглашения были достигнуты очень большой ценой тогда. И сейчас их нужно выполнять. Нравится это или не нравится.
Как прошла денацификация в Германии после Второй Мировой войны, известно
ФРГ сoздавалo БМВ и Мерседес итд
ГДР Трабант хуже Запoра.
Вы сo Cтарикoвым и Трабант не сделаете.
Из-за Вас в РФ беда
Трабант для своего времени весьма не плохая машина,причём очень доступная,её мог позволить себе каждый.
Ага
Сравни с фoлькс Жук.
Жуки и сегoдня в фавoре.
Трабант этo oднo ведущее кoлесo
Малейшая грязь снег скoльзкo и……
стаим рычим
В дoждик в гoрку пo брусчатке
только не Стариков -очень темная лошадка от Кирила ,книги ему пишут .Как и сам Кирил,очередная встреча с Папой отложена,а ведь тоже делят мир,как и здесь на украине.Сегодня не может быть политиков ,которые не оплачены кем-то .