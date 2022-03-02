Предисловие. В далеких 2006-2007 годах пользователь с ником Авантюрист огорошил аудиторию Рунета своими предсказаниями надвигающегося глобального кризиса. На тот момент внешне мировая экономика чувствовала себя великолепно и мало кто верил в скорое завершение банкета. Внезапно в 2008 году прогнозы Авантюриста стали сбываться, что привлекло большое внимание к его Сценарию Всемирной Реконкисты (https://aftershock.news/?q=node/53&full).

В своем Сценарии Авантюрист, оказавшийся впоследствии аналитиком Михаилом Муравьевым из Томска, описал нерешаемые противоречия в действующей модели глобальной экономики, которые только нарастают и никак не могут быть решены эволюционным путем. В условиях наиболее рационального поведения элиты США должны были подорвать мировую экономику путем развязывания ряда геополитических конфликтов и обрушения мировых рынков, что позволило бы им остаться гегемоном на планете. За счет всех остальных государств, вогнанных в тотальную нищету на долгие годы. Со Сценарием Реконкисты был ознакомлен в 2008 году действующий на тот момент Президент России Медведев, который сказал свое «Не верю!».

И действительно, прогнозируемые Авантюристом сроки глобального кризиса оказались неверны, в первую очередь по причине иррационального поведения американских элит и самостоятельной игры России и Китая. Массовые вливания ведущими Центробанками мира необеспеченной ликвидности позволили отодвинуть катастрофу на десятилетие. Теперь, однако, уже очевиден надвигающийся идеальный экономический и цивилизационный шторм, одним из ярких проявлений которого является текущий конфликт России и западного сообщества вокруг Украины.

И вот после 12 лет молчания Авантюрист появился вновь, чтобы дать свою оценку.

1000 летний поход на восток - все?

Сперва буквальная пара слов по Украине, т.к. самая горячая тема. Коротко: их 20 лет предупреждали разные умные люди - кто не слышал и не понял, мы не виноваты. Я считаю, решения в Кремле приняты верные, своевременные, результаты очевидны. Несколько дней и войсковая операция закончится ликвидацией комического рейха, трибуналами и судами, и полным переучреждением проекта Украина. Часть областей пойдет в свободное плавание с направлением на интеграцию в Россию. Часть образует новую Украину в виде формальной федерации, а по сути в конфедерацию. Естественно, с написанной в Москве конституцией, договорами о вечной дружбе, постоянными военными базами РФ и пр. В основном это много времени не должно занять, если не считать перевоспитания самостийцев.

А теперь суть - по текущей экономической атаке и ее последствиях. "Санкции из зада" звучит, конечно, забавно, но Запад наносит очень жесткий удар и будет добавлять еще. И последствия будут катастрофическими для нас уже в среднесрочной перспективе, тут иллюзий питать не нужно. Британцы от лица всей гоп-​компании заявили, что не успокоятся, пока не разрушат российскую экономику – им можно верить. Это открытое объявление войны на полное уничтожение России. И если отвечать культурно и умеренно, как мы делали до этого, то Россия, конечно, проиграет вчистую буквально в течение 3-5 лет.

Есть одно «но». Никогда – НИКОГДА в истории, за всю 1000 лет противостояния, Запад не начинал войну против России в такой слабой и уязвимой, я бы даже сказал безнадежной, позиции. Просто там почему-​то серьезно надеются, что мы будем играть по их правилам и тихонечко сдохнем в уголочке, как положено джентльменам.

И, надо честно сказать, у нас не так много мер вразумления. Можем закрыть свое воздушное пространство. Это обрадует азиатские авиакомпании и за 2-3 года разорит половину европейских. Неприятно, но не смертельно. Можно конфисковать все имущество европейцев и американцев в РФ. Опять им неприятно, кто-​то потеряет «все нажитое непосильным трудом», но по-​крупному никто не умрет. Закрыть поставки алюминия, никеля, титана, палладия и пр. Краткосрочно напрягутся, но дальше изменят логистику и, хоть с дополнительными издержками, но получат все в нужных объемах. Ввести запрет на поставки удобрений и зерна? Жестко, но европейская беднота заплатит за еду и по двойному тарифу – куда денутся. Т.е. все это сделать можно и нужно, но это только болезненные тычки и щелчки. А главное, ощутимые последствия большинства этих тычков скажутся сильно не сразу. А нужен один быстрый и убедительный удар веслом в темечко. Все знают какой, но не все понимают, чем это закончится и как быстро.

Еврочиновники посчитали, что если Россия отключит ЕС газ, то запасов им хватит на шесть недель, а дальше придет помощь в виде СПГ со всего мира – поскрипим, мол, полтора месяца, и справимся. А Россия разорится без доходов с газа. Ну, э. На самом деле все будет немножко не так.

Во-​первых, наивные наши друзья - кто сказал «газ»? Если Кремль повернет рубильник, то отрежет сразу все – газ, нефть, ГСМ, уголь, альтернативное топливо, электричество. Можно даже не прекращать поставки, а перейти на предоплату физическим золотом – зачем грубо нарушать договоры. Свифт-​то не работает, денежку не принять. Ну в Европе золота на эти нужны как раз есть на 3-4 месяца. Троллинг в самый раз – по сути вырубили свет, а формально просто изменили средство платежа на более надежное, чем порченные бумажки. Форс-​мажор, извините, вы сами его организовали.

Во-​вторых, последствия.

Нет, не через 6 недель, и даже не через 6 дней, а буквально в течение часов цены на ГСМ, газ и электричество в Европе взлетят в космос. А то мы не знаем, как себя ведут на таких новостях дилеры, спекули и прочие брокеры.

На автозаправках в тот же день начнется битва за бензин, вплоть до применения оружия. Общественный и грузовой транспорт к вечеру, максимум за пару дней, встанет. Поскольку все супермаркеты работают с колес, без склада, а завозить товары будет нечем, то не займет много времени, пока все полки в магазинах станут такими же чистыми, как у нас в 89. Очередной прорвавшийся к магазину грузовик будут штурмовать прямо на улице.

Два таких подарка за первые же дни – население будет в восторге. Не волнуйтесь, граждане - будет еще парочка сюрпризов. Конкретно, $5000-10000 за килокуб газа на бирже и соответствующая цена за электричество. Что с такой ценой можно производить? Алюминий выпекать? Грузовики клепать? Удобрения варить? Ага. Вся промышленность встанет разом – граждане работники, до будущих встреч. К вечеру встанут их смежники и подрядчики – дорогие сотрудники, желаем счастья. Ну а дальше по цепочке.

И эти самые сотрудники в количестве чуть менее 100% населения, сидя на последней канистре бензина около 30 банок вырванной с боем тушенки и разглядывая уведомление о сокращении, как раз на досуге смогут поразмыслить, чем они будут платить в конце месяца за коммуналку, которая вырастет раз в 10 и слегка превысит последний остаток на их банковском счете. А до лета-​то еще далековато – одними носками не согреешься. Молдаване вон уже интересуются рецептами вкусных и питательных блюд из подорожника и брючного ремня. Будут делиться находками с итальянцами и немцами.

Я уже не говорю про такие пустяки, как коллапс на накачанных "стероидами" финансовых рынках, на которые сейчас чихнуть страшно, чтобы они не рухнули на 60-70% за месяц. Про товарную инфляцию, которая в течение дней может превратиться в гиперинфляцию – велкам в наш 1992. Про жесткий дефицит удобрений и ГСМ для посевной, с логичным осенним неурожаем зерна и прочей еды, особенно если весна и лето добавят жару, что для ЕС становится уже нормой. И так далее по пути сомализации.

В этих ваших Брюсселях и Парижах точно уверены, что население будет умильно и терпеливо ждать газовозов и танкеров из США? А они точно придут? А точно выручат? А если Россия не просто эмбарго введет, а сразу континентальную блокаду? Ну там, заявит, что никаким газовозам и танкерам пока в Европу и Японию ходить не надо – может Калибром прилететь, а Норвегии стоит отключить пока свою трубу, а то может и сломаться ненароком. Кто-​то из частников это сообщение проигнорирует? Ну, до первого Калибра, а остальные сразу вспомнят, что у них Китай нефть и газ просил.

Так что ЕС продержаться 6 недель - это прямо наркоманский оптимизм. И не лишней сотней евро в платежке за коммуналку все закончится. Последствия такого эмбарго-​блокады будут сравнимы с массированным ядерным ударом и вызовут коллапс в ЕС за несколько недель, а может даже дней. Модный насморк, локдауны, ограничения, финансовые потери, неясность будущего и прочие удовольствия последних 2 лет подвели значительную часть народа в Европе очень близко к грани нервного срыва. Чтобы перейти грань как раз не хватает нашего участия в веселье. Хотели посмотреть по телеку, как выглядит гражданский хаос на Украине? Посмотрите вживую у себя дома. Лет 12-13 назад писал, чем закончится - толпы обозленных бюргеров требующих нового Гитлера и штурмующие мэрии,, банки и супермаркеты с лозунгами "Хлеба, света, работы!". И уже кто-​то потолще Украины будет через пару месяцев подписывать безоговорочную капитуляцию.

Там уже можно будет поговорить и за санкции, и за НАТО, и за статус Восточной Европы, Черного и Балтийского морей, и за американцев в Европе, и за торговые режимы, и за репарации в связи с понесенным ущербом начиная со времен Александра Невского – золотом, землями, технологиями, людьми – что нам там сейчас нужнее. Вам же дуракам умные люди уже 20 лет говорят – мир находится в ресурсном кризисе, переходящем в ресурсное пике. Не надо ссориться, а тем более переть нахрапом на тех, кто эти ресурсы контролирует, может их жестко защитить, а вам вообще отключить нахрен. А сами вы уже сильно не в той форме, в какой были в 70-х - кашляйте аккуратнее, чтоб не помереть.

Учитывая, что Путин пошел ва-​банк на Украине, чего от него практически никто не ждал, есть все основания рассчитывать, что так же резко он будет играть и с нашими вечными «друзьями». Сегодня есть реальный шанс раз и навсегда закрыть тысячелетие Drang nach Osten, предъявить к оплате все счета, и начать строить новую реальность, которая будет удобна и выгодна нам. Победителя, как известно, не судят. На него все равняются и все хотят с ним дружить. А второго такого случая может не представиться еще 1000 лет.

Тряханет? Так уже. Я думаю, тряханет сильнее. Как долго? Ну, смотря как быстро, четко и жестко в Москве будут действовать. Если 2 марта закончат с хохлами, а к выходным повернут рубильник для ЕС и Японии, то вполне вероятно, что будем на 1 апреля ждать делегацию дураков в Кремль с корзинками и котомками. Тогда для нас к лету все уже может утрястись.

PS. А еще трудно придумать лучший момент для воссоединения Тайваня с материком. Второй фронт с Китаем - это как раз то, о чем сейчас мечтают США, ЕС и Япония. Тогда можно будет даже за Аляску и Калифорнию поговорить :))

ДОПОЛНЕНО: Ребята, извините, не смогу и нет смысла отвечать в ленте. Редакция портала подготовит выборку ваших самых интересных вопросов и возражений, в субботу сделаем живую запись у меня, и где-​то на той неделе ребята ее выложат. Так что спрашивайте, возражайте, ругайтесь по делу, если нужны ответы :)) Сразу предупреждаю - материал будет типа Мнение, а не типа Аналитика, не взыщите :)))

PPSS Как мило. Следом, видимо, будут новости от Гугл (почта, облако), Ватсап, Инсты с Ютьюб, и далее по списку. Сегодня-​завтра придется проводить инспекцию всех важных контактов и переводить их на российские каналы связи. Сильно ненулевые шансы, что со своими коммерческими и рабочими ресурсами в БигЦифре всем придется попрощаться. Даже инстасиськам :))