Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ продолжат спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на территории Украины будет проходить до тех пор, пока поставленные цели не будут выполнены. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе селекторного совещания.
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