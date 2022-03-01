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Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ продолжат спецоперацию на Украине до достижения поставленных целей

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что спецоперация на территории Украины будет проходить до тех пор, пока поставленные цели не будут выполнены. Об этом глава оборонного ведомства заявил в ходе селекторного совещания.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1sA2DTb8ZFI
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