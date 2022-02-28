Украина: ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ страны в Режиме ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ | Геоэнергетика Инфо
Украина: ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ страны в Режиме ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Валентин #Землянский, Александр Фролов и Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Cегодня мы побеседуем о том, что происходит на Украине. Но не с точки зрения военных боевых действий, а с точки зрения того, что происходит с инфраструктурой. Сообщение об этом как раз очень немного и очень хорошо что мы имеем возможность услышать это из первых уст – Валентина Землянского. Мы попробуем втроем хотя бы немножко выяснить, что происходит с подачей электроэнергии с подачей тепловой энергии, ну и так далее. То есть, постараемся боевых действий не касаться – там очень сложно проследить где правда где фейк тоже невозможно.
Приятного просмотра!