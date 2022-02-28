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Украина: ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ страны в Режиме ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ | Геоэнергетика Инфо

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Украина: ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ страны в Режиме ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Валентин #Землянский, Александр Фролов и Борис #Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Cегодня мы побеседуем о том, что происходит на Украине. Но не с точки зрения военных боевых действий, а с точки зрения того, что происходит с инфраструктурой. Сообщение об этом как раз очень немного и очень хорошо что мы имеем возможность услышать это из первых уст – Валентина Землянского. Мы попробуем втроем хотя бы немножко выяснить, что происходит с подачей электроэнергии с подачей тепловой энергии, ну и так далее. То есть, постараемся боевых действий не касаться – там очень сложно проследить где правда где фейк тоже невозможно.
Приятного просмотра! 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ho9q2S5z7WE
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