Украина «воевала» с Россией 8 лет

Украина почти восемь лет рассказывала, что воюет против Российской Федерации. В конце концов РФ решила посмотреть, как идёт война.

За первые шесть часов боевых действий Украина потеряла: весь свой «флот», его базы, почти всю систему противовоздушной обороны, почти все аэродромы, значительную часть самолётов, вертолётов и беспилотников, штабы террористической операции против Донбасса, часть центров информационно-психологических специальных операций (ЦИПСО).

Открытым текстом сообщаю: с разрушением одного из ЦИПСО другие, похоже, также прекратили работу — по крайней мере в Москве на следующие сутки не выявлена ни одна попытка телефонного мошенничества, а в русскоязычных социальных сетях сообщений стало меньше на одну восьмую, в том числе явно антирусских сообщений раза в два. Потому что против нас воюют прежде всего ложью. Хотя, конечно, и других инструментов немало.

Ополченцы народных республик Донбасса продвигаются всего на десяток километров в сутки. Артиллерия киевских террористов, как обычно, бьёт по жилым домам и жизнеобеспечивающей инфраструктуре, в том числе в населённых пунктах, ещё недавно ими оккупированных.

Открытым текстом объясняю: на оккупированной Киевом части Донбасса выстроена мощная система укреплений, собраны едва ли не все боеспособные вооружённые формирования, подчинённые Киеву. Задача ополченцев — не столько освободить территории республик, сколько сковать противника боем, чтобы он не смог перебросить силы на направления главных ударов.

Военнослужащие РФ вместе с коллегами с Украины обеспечивают безопасность остатков Чернобыльской АЭС. Войска РФ блокируют несколько областных центров и занимают города. Перекрыты пути на запад из Киева, заняты несколько аэродромов вокруг него. Потери вооружённых сил РФ отсутствуют, Украины — в основном пленными. Нацистские батальоны без особого успеха пытаются помешать сдаче в плен и отступлению. Они же размещают тяжёлое вооружение между жилыми домами в крупных городах.

Открытым текстом уверен: уже в ближайшие дни террористическая группировка «Украина» останется только в уголовной хронике.

Зрадник без головы

Наполеон Карлович Бонапарт открытым текстом сказал: стадо баранов под предводительством льва одолеет стаю львов под предводительством барана. Рядовые украинцы умеют работать и воевать не хуже остальных русских. Но с момента падения в независимость руководят ими то бараны, то шакалы.

Президент Владимир Александрович Зеленский с начала боевых действий не появляется на публике. Его телевизионные обращения записываются в студии, расположение которой засекречено.

Открытым текстом уверен: вооружённым силам и политическому руководству Российской Федерации совершенно незачем убивать того, кто вправе подписать безоговорочную капитуляцию. Застрелить его могут разве что подельники в надежде списать на него все преступления всех киевских террористов. Но сам он пока, похоже, ещё надеется, что может быть полезен хозяевам.

Зеленский сообщил, что обратился к руководителям каждой страны НАТО с одним и тем же вопросом: когда Украину туда примут. Никто не ответил.

Открытым текстом объясняю: Украина нужна главарям НАТО разве что как площадка для размещения оружия, нацеленного на другие части России, но ни в коем случае не как повод для втягивания их самих в боевые действия. Зато Российской Федерации ещё одна русская республика не повредит.

Зеленский обратился к президенту РФ с просьбой о переговорах. Даже пообещал, что сделает Украину нейтральной. Владимир Владимирович тут же договорился с Александром Григорьевичем о встрече рабочих групп в Минске. В ответ Киев предложил встретиться в Варшаве, после чего вовсе замолк.

Открытым текстом полагаю: даже в Варшаве киевским террористам уже не рады. Хотя бы потому, что в Киеве волынскую резню восьмидесяти с лишним тысяч поляков считают подвигом. Да и нынешние преступления оправдывают.

Следственный комитет Российской Федерации огласил имена нескольких сот граждан Украины, уличённых в массовом убийстве в Одессе, терроре против Донбасса и многих других деяниях, не имеющих срока давности. Видные вожаки и теоретики попыток создания украинской нации пропали из поля зрения. Вероятно, многие из них надеются укрыться на Западе.

Открытым текстом обещаю: всех найдём, всех накажем.