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ВС РФ зашли в Харьков

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ВС РФ рано утром зашли в Харьков.
По центру города каталась разведка (потеряла 1 "Тигр" сгоревшим и 1 получил повреждения – у ВСУ сгоревший грузовик).
В пригороды зашли штурмовые группы, начались первые бои.

Кроме того, за сутки блокировали Херсон (взят аэродром Чернобаевка)
Под Харьковым сдалось почти 500 солдат ВСУ из 302-го зрп.
Мех.колонны РФ прорвались через Гостомель и движутся к Киеву.

Сегодня будет жаркий день.

Трансляция как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7467033.html
Метки: война на украине, Россия, Украина, Харьков
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