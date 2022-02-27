ВС РФ зашли в Харьков
ВС РФ рано утром зашли в Харьков.
По центру города каталась разведка (потеряла 1 "Тигр" сгоревшим и 1 получил повреждения – у ВСУ сгоревший грузовик).
В пригороды зашли штурмовые группы, начались первые бои.
Кроме того, за сутки блокировали Херсон (взят аэродром Чернобаевка)
Под Харьковым сдалось почти 500 солдат ВСУ из 302-го зрп.
Мех.колонны РФ прорвались через Гостомель и движутся к Киеву.
Сегодня будет жаркий день.
Трансляция как обычно в Телеграм https://t.me/boris_rozhin
Хорошо, чтобы и Харьковская область стала народной республикой.
Решать жителям, но как-бы и так понятно – кто не с Россией, тот с сша, а значит против Русских.
а рф не желаешь видеть народной?
Так само понятие РФ и говорит о том, что Россия– многонациональное государство, а не унитарное, где источником власти является весь её народ.
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