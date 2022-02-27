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Ситуация на Украине. 27.02.2022 День

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Основное на 14 часов.

1. В Харькове продолжаются бои. Есть потери с обеих сторон. Под Харьковым сдался полк ПВОшников – под 500 пленных.
2. В Киеве ВС РФ продвигаются у Гостомели и Бучи. Ведутся бои за Ирпень. Продолжаются бои в районе Васильково. Расширяется район контроля к западу от города. В Киеве периодически слышны взрывы. Полиция на левом берегу разбежалась.
3. Купянск полностью взят, местные власти оказывают содействие. В Балаклее всю ночь взрывались склады. Бои продолжались вечером и ночью.
4. Армия ЛНР вышла к Северодонецку. Сегодня по факту начинаются бои за город. В ДНР начались бои за Волноваху. Мариуполь почти отрезан. ВС РФ идут со стороны Бердянска.
5. В Запорожье ВС РФ вчера прошли Токмак и приближаются к Запорожью с юга и юго-востока.
6. На Украине начали выпускать уголовников (включая Онищенко и Семенченко)  и раздавать им оружие. Также начались поставки оружия из стран НАТО.
7 Отношения РФ с Западом летят к точке абсолютного нуля. Мир меняется в режиме онлайн каждый день.
8. От переговоров по требования РФ Зеленский отказался.

Продолжение трансляции по Украине – тут https://t.me/boris_rozhin

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7467405.html
Метки: война на украине, ДНР, донбасс, Киев, лнр, Россия, Украина, Харьков
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