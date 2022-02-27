Главная » Видео, Вооруженные силы

ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ Использует АВИАЦИЮ? ЧЕЧЕНСКИЙ СПЕЦНАЗ ПОБЕЖДАЕТ на УКРАИНЕ! НОВАЯ ТАКТИКА России!

244 4

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=St5F2V_WJC4&ab_channel=
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Леонид Ивашов: Россия – зона добычи капиталов. Отсюда сдача всех и вся
ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ Использует АВИАЦИЮ? ЧЕЧЕНСКИЙ СПЕЦНАЗ ПОБЕЖДАЕТ на УКРАИНЕ! НОВАЯ ТАКТИКА России!
Сирия, последние новости 01 октября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 ноября 2015
ЛИВИЙСКИЙ СЦЕНАРИЙ ГОТОВЯТ РОССИИ. КОНСТАНТИН СИВКОВ
4 Комментария » Оставить комментарий
  • 17753 8771
    BlackCat сегодня в 01:20

      Россия использует авиацию, производя точечные удары по боевой технике ВСУ.
      Концепция спецоперации направлена на минимализирование потерь среди гражданского населения.

      2
      2
    • 16260 14734
      Руса два часа назад

        Вооруженные силы РФ могли бы применить, например, против нацбата “Азов”
        и прочих террористов Украины ТОС-1А (“Солнцепеки”), а не только авиацию.

        1
        1
        • 21626 18120
          маринаРуса 39 мин. назад

            и Солнцепеки вчера показывали в городах ,но ты же знаешь тактику ВВП -только в ответ ,но не предупреждает -боится потерять имидж либерала классического ,уверена поэтому у нас будут жертвы ,наших мальчиков не учили жестокости к хохлам ,этой брехней ,что мы один народ,мы один и с поляками и кучей славян ,но на деле враги и мин чужие .А где Руса ваш Зюзя ?Вообще где эти оппоненты:Медведева вытащили ,патриота ,типа Макрончика.
            “Почему нет?
            Кто то же должен участвовать в массовке.
            Жириновский и Зюганов уже не тянут (((

            как спарринг-партнер на 2024 оно конечно вроде как можно
            то же самое батьке лондонские про Бабарику напели, мол, демократично, и т.д.
            а потом снайпера заслали, замаскировав среди ничего не подозревавших донбасских чвкашников

            как там ирландцы говорят — бойся улыбки нагличан больше чем оскала змеи…
            А китайский МИД сегодня шарж на США разместил,мол нас обвиняют в слабой поддержке сторон,так мы не вы -и рисунок с дядей Семом ,который шлангос бензином заливает Украину.Как мило -осмелился -запомните -это выращивают врага ,если даже с хохлов им удалось воспитать фашиков.А с либералов предателей.

        • 171 67
          Sibiryak два часа назад

            ну так собьют же, пехота выгодней, даже танки невыгодно применять. не старые времена

          Оставить комментарий

          Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

          Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
          Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

          (Обязательно)

          Быстрый переход:

          Информация о сайте

          Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

          Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
          Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
          Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

          Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

          Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru