Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Россия использует авиацию, производя точечные удары по боевой технике ВСУ.
Концепция спецоперации направлена на минимализирование потерь среди гражданского населения.
Вооруженные силы РФ могли бы применить, например, против нацбата “Азов”
и прочих террористов Украины ТОС-1А (“Солнцепеки”), а не только авиацию.
и Солнцепеки вчера показывали в городах ,но ты же знаешь тактику ВВП -только в ответ ,но не предупреждает -боится потерять имидж либерала классического ,уверена поэтому у нас будут жертвы ,наших мальчиков не учили жестокости к хохлам ,этой брехней ,что мы один народ,мы один и с поляками и кучей славян ,но на деле враги и мин чужие .А где Руса ваш Зюзя ?Вообще где эти оппоненты:Медведева вытащили ,патриота ,типа Макрончика.
“Почему нет?
Кто то же должен участвовать в массовке.
Жириновский и Зюганов уже не тянут (((
как спарринг-партнер на 2024 оно конечно вроде как можно
то же самое батьке лондонские про Бабарику напели, мол, демократично, и т.д.
а потом снайпера заслали, замаскировав среди ничего не подозревавших донбасских чвкашников
как там ирландцы говорят — бойся улыбки нагличан больше чем оскала змеи…
А китайский МИД сегодня шарж на США разместил,мол нас обвиняют в слабой поддержке сторон,так мы не вы -и рисунок с дядей Семом ,который шлангос бензином заливает Украину.Как мило -осмелился -запомните -это выращивают врага ,если даже с хохлов им удалось воспитать фашиков.А с либералов предателей.
ну так собьют же, пехота выгодней, даже танки невыгодно применять. не старые времена