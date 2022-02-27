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⚡ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ Использует АВИАЦИЮ? ЧЕЧЕНСКИЙ СПЕЦНАЗ ПОБЕЖДАЕТ на УКРАИНЕ! НОВАЯ ТАКТИКА России!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=St5F2V_WJC4&ab_channel=
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17747 8769
    BlackCat четыре минуты назад

      Россия использует авиацию, производя точечные удары по боевой технике ВСУ.
      Концепция спецоперации направлена на минимализирование потерь среди гражданского населения.

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