Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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Освободив Николаев, Очаков и Одессу от нацистов, Россия
снимет блокаду с Приднестровья. Порошенко, Турчинова, Зеленского
и их подельников отдать под трибунал.
я вижу Вы спец, так проясните как отличить НАЦИОНАЛИСТА от нациста?
Наберите в поисковике и узнаете, в чём отличие.
Но скажу, что яблоко от яблони недалеко падает в случаях
особо крайних проявлениях национализма.
ааа, вот как, а я думал что флаг, Герб рф – святое дело, теперь буду знать что это типа нацизма.
Например, у нацистов гитлеровской Германии были и флаг, и герб, и факельные шествия, а также “святое дело”– расовое превосходство немцев и уничтожение людей других народов, в том числе в СССР.
ладно, пой
ладноЮ пойдём таким путём, что такое НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ? даже в экономике, не говоря о культуре и проч
националист свою родину и народ любит и признает равными другие народы и страны.А нацист ненавидит других и превозносит свою идею,претендуя на первенство в рытье Черного Моря.
правильно! так вот это и обьясни Русе. но и к тебе вопрос, в украине национализм или нацизм?
Мне не надо об”яснять, уясните вы.
Для меня те, кто отдает приказы или сами убивают и бомбят женщин, стариков и детей, сжигают заживо, уничтожают их дома и имущество на Украине, однозначно– нацисты.
а может просто жулики беспредельщики? я помню 90-ые когда чтоб кому то отомстить взывали подьездами. и кстати помню трагедию на шушенской гэс по вине чубайса погибло тысячи людей. это как расценить? а норникель угробивший целый край, а зимняя вишня и много, много чего ещё
Ну наконец-то профи политолог сделал нормальную работу ,он через каждые 5-6 часов передает сводку.А то эти Колонели общими словами ни о чем.Я не умею это делать.Молодец суворовец