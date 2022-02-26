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Война на Украине (26.02.22 8:00): Фронт рухнул, а 20 000 вооруженных бабуинов устроили в Киеве АД

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PBWqaKFAly4&ab_channel=
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12 Комментариев » Оставить комментарий
  • 16252 14726
    Руса четыре часа назад

      Освободив Николаев, Очаков и Одессу от нацистов, Россия
      снимет блокаду с Приднестровья. Порошенко, Турчинова, Зеленского
      и их подельников отдать под трибунал.

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      • 164 60
        SibiryakРуса четыре часа назад

          я вижу Вы спец, так проясните как отличить НАЦИОНАЛИСТА от нациста?

          • 16252 14726
            РусаSibiryak три часа назад

              Наберите в поисковике и узнаете, в чём отличие.
              Но скажу, что яблоко от яблони недалеко падает в случаях
              особо крайних проявлениях национализма.

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            • 21619 18113
              маринаSibiryak три часа назад

                националист свою родину и народ любит и признает равными другие народы и страны.А нацист ненавидит других и превозносит свою идею,претендуя на первенство в рытье Черного Моря.

                2
                2
                • 164 60
                  Sibiryakмарина три часа назад

                    правильно! так вот это и обьясни Русе. но и к тебе вопрос, в украине национализм или нацизм?

                    • 16252 14726
                      РусаSibiryak два часа назад

                        Мне не надо об”яснять, уясните вы.
                        Для меня те, кто отдает приказы или сами убивают и бомбят женщин, стариков и детей, сжигают заживо, уничтожают их дома и имущество на Украине, однозначно– нацисты.

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                      • 164 60
                        SibiryakРуса два часа назад

                          а может просто жулики беспредельщики? я помню 90-ые когда чтоб кому то отомстить взывали подьездами. и кстати помню трагедию на шушенской гэс по вине чубайса погибло тысячи людей. это как расценить? а норникель угробивший целый край, а зимняя вишня и много, много чего ещё

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                • 21619 18113
                  марина три часа назад

                    Ну наконец-то профи политолог сделал нормальную работу ,он через каждые 5-6 часов передает сводку.А то эти Колонели общими словами ни о чем.Я не умею это делать.Молодец суворовец

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