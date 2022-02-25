Сегодня президент России Владимир Путин принял решение провести специальную военную операцию по защите Донбасса — её целью является защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

Что же происходит сейчас на окраине? Началась война или защита русского народа? Что будет дальше и какие дальнейшие действия предпримут украинские власти?

Сегодня в эфире «Антонимов» расставляем все точки над «i» вместе с экс-начальником Генерального штаба Вооружённых сил РФ, бывшим первым заместителем министра обороны России и генералом армии Юрием Балуевским.