Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 2
Александр Поволоцкий рассказывает про истоки военно-полевой хирургии. Часть 2.
Предыдущие ролики.
Александр Поволоцкий о состоянии советской медицины накануне войны:
https://youtu.be/Iur3nRbUY_g
Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 1:
https://youtu.be/C5_zijwIBlg
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