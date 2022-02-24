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Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 2

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Александр Поволоцкий рассказывает про истоки военно-полевой хирургии. Часть 2.

Предыдущие ролики.
Александр Поволоцкий о состоянии советской медицины накануне войны:
https://youtu.be/Iur3nRbUY_g
Александр Поволоцкий. Военно-полевая хирургия. Часть 1:
https://youtu.be/C5_zijwIBlg

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oVMAaeggdtk
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