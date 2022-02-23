Мы не знаем, где остановятся войска
Наш фонд (по желанию) https://destream.net/live/anatolijsarij1519/donate
Средства поступают на отдельный счет, с которого они не изымаются и не переводятся до достижения суммы, необходимой нам для осуществления задуманного
Васстанут хахлы.
Херсoн и Адеса и Запарoжье как мин.
Русские вoзьмут Измаил
Если украинцы захотят – хоть в Закарпатье.
А они хотят этого.
И настроения среди граждан Украины именно такие – они устали ждать войны с Россией, и ждут, когда она начнется и закончится.
Будет много военных из России в Донбассе – закончится быстро, переходом на строну объединенной группировки России, Белоруссии и ЛДНР.
Никто не собирается умирать за недалёкого Зеленского, окончательно загнавшего Украину во внешний протекторат и долги.
Киев напуган: Харьков и без содействия России на глазах превращается в «Донбасс 2.0»
Первым печальную песню затянул тот, кто, по логике вещей, обязан обладать всей полнотой информации – сам Зеленский. 20 января нынешнего года в интервью американской The Washington Post он признал: «Я скажу реально: если Россия решит усилить эскалацию, конечно, она это сделает на тех территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован… Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большой город. В Харькове проживает более 1 млн жителей. Это не будет просто оккупацией, это будет началом крупномасштабной войны».
Через день в интервью американскому журналу The Times практически то же самое проговорил и нынешний командующий Операцией объединенных сил Украины в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк. По его мнению, если ситуация в стране будет развиваться по эскалационному сценарию, Россия способна атаковать его страну одновременно с нескольких направлений. Одним из первых при таком развитии событий, полагает Павлюк, падет именно Харьков, который находится у самой границы с РФ. А следом за ним – еще семь регионов Украины, включая Одессу и Днепр (бывший Днепропетровск). В таком случае «Украина лишится выхода к Черному морю, промышленный и военный потенциал страны тоже останется под вопросом».
https://e-news.su/in-ukraine/415163-kiev-napugan-harkov-i-bez-sodejstvija-rossii-na-glazah-prevraschaetsja-v-donbass-20.html