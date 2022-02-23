Чьи кости похоронены в царской усыпальнице? Дебаты В. Бойко-Великого и В. Соловьёва
Принадлежат ли найденные в Поросенковом логу останки семье Романовых? Об этом спорят старший следователь-криминалист Главного управления криминалистики СК РФ, расследователь обстоятельств убийства царской семьи в 1991-2015 годах Владимир Соловьёв и общественный деятель, предприниматель Василий Бойко-Великий. Ведущий Андрей Фефелов.
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