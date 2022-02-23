1. Лидия Литвяк

Немецкие летчики даже не подозревали, что за штурвалами некоторых советских истребителей находились молодые девушки.

Гвардии младший лейтенант Лидия Литвяк была одной из самых способных летчиц ВВС Красной Армии. «Белая лилия Сталинграда», как ее стали называть после участия в тяжелых воздушных схватках над знаменитом городом на Волге, совершила около 150 боевых вылетов, одержав четыре личные и три групповые победы.

В ходе битвы за Донбасс 19 июля 1943 года командование доверило Литвяк вести в бой шестерку истребителей, с чем она справилась на «отлично». К сожалению, спустя несколько недель летчица, которой исполнился всего 21 год, погибла в ходе выполнения боевого задания.

2. Екатерина Буданова

«Заводила, певунья, сорвиголова», — так говорили в 437-м истребительном авиационном полку о лейтенанте Екатерине Будановой. Веселая и задорная Катя была лучшей подругой задумчивой и молчаливой Лидии Литвяк.

На своем Як-1 Буданова прикрывала Сталинград от налетов вражеской авиации, одолела в схватке один на один немецкий истребитель-бомбардировщик «Мессершмитт» Bf 110, догнала и сбила разведчик «Фокке-Вульф» Fw 189. Ей даже удалось в одиночку отбиться от двух истребителей «Мессершмитт» Bf 109, повредив при этом ведущего немецкой пары. 19 июля 1943 года Екатерина погибла в бою.

3. Валерия Хомякова

Агния Полянцева/Sputnik Агния Полянцева/Sputnik

Старший лейтенант 586-го истребительного авиационного полка Валерия Хомякова вошла в историю тем, что стала первой летчицей сбившей в ночном бою вражеский бомбардировщик (им был «Юнкерс» Ju-88). 6 октября 1942 года спустя всего 12 дней после своего подвига она погибла в авиакатастрофе при взлете с аэродрома под Энгельсом.

4. Клавдия Блинова

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На счету гвардии лейтенанта Клавдии Блиновой десятки боевых вылетов и три сбитых в группе бомбардировщика. Так летчица описывала один из воздушных боев, в котором ей довелось участвовать: «Бомбардировщик метался от одного облака к другому, я — за ним! Бешеная погоня захватила меня: только бы не упустить! Заметив, что он вошел в облако с правым разворотом, я довернула свой самолет так, чтобы встретить фашиста под кромкой облаков. Через мгновение он вынырнул прямо передо мной. Почти в упор даю длинную очередь. Резко клюнув носом, «Юнкерс» пошел вниз. Продолжаю преследовать…»

4 августа 1943 года Як-1 Блиновой был подбит, и она, выпрыгнув с парашютом, попала в немецкий плен. По пути в Германии ей с группой военнопленных удалось сбежать и добраться до своих. После прохождения всех проверок Клавдия Михайловна вернулась на фронт и встретила Победу в Берлине.

5. Антонина Лебедева

Агния Полянцева/Sputnik Агния Полянцева/Sputnik

До своей гибели 17 июля 1943 года близкая подруга Блиновой младший лейтенант 65-го Гвардейского истребительного авиационного полка Антонина Лебедева успела сбить лично и в группе три самолета противника.

Герой Советского Союза Андрей Баклан, чей самолет Лебедева прикрывала в воздушных боях в качестве ведомого, вспоминал о летчице: «На земле на нее посмотреть — маленькая, хрупкая девчушка. А в воздухе никогда бы не подумал, что рядом — “слабый пол”, чаще же всего попросту забывал об этом. Пилотировала Тоня уверенно, мои указания выполняла четко и своевременно. И лишь тогда вспоминалось, кто твой ведомый, когда услышишь, бывало, по радио тонкий взволнованный голосок, предупреждающий об опасности».

6-7. Раиса Сурначевская и Тамара Памятных

Раиса Сурначевская. Sputnik Sputnik

19 марта 1943 года летчиц 586-го истребительного авиационного полка Раису Сурначевскую и Тамару Памятных срочно подняли в воздух, чтобы сбить немецкий разведчик в районе железнодорожной станции Касторная в Курской области. Однако вместо одного самолета летчицы наткнулись на целую группу немецких бомбардировщиков, которую незамедлительно атаковали.

«Набрали высоту — спикировали, и сбили по одному самолету. Потом еще раз такой же маневр — и еще по одному», — вспоминала Тамара Устиновна: «Мы старались как можно ближе подобраться, я даже голову немецкого стрелка видела, и это была моя ошибка. Меня подбили, самолет начал крутиться, а я ремни отстегнуть не могу, чтобы открыть кабину… Вся жизнь промелькнула мигом…»

Тамара Памятных. Агния Полянцева/Sputnik Агния Полянцева/Sputnik

Тем не менее, Памятных успела выпрыгнуть с парашютом, а Сурначевская с пробитым радиатором дотянула до ближайшей полосы. Обе женщины за четыре сбитых бомбардировщика были награждены орденами Красного Знамени, и обе благополучно пережили войну.

8. Раиса Беляева

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«Техника пилотирования на истребительных самолетах отличная. Летает смело и уверенно. В сложных метеоусловиях не теряется, в строю летает хорошо», — такая характеристика дана командиру эскадрильи 586-го истребительного авиационного полка старшему лейтенанту Беляевой Раисе в приказе о награждении ее орденом Красного Знамени. В ходе битвы за Сталинград она в составе группы сбила «Мессершмитт» Bf 109. 19 июля 1943 года летчица была тяжело ранена в небе над Воронежем и погибла при посадке самолета на аэродром.

9. Галина Бурдина

Sputnik Sputnik

Старший лейтенант Галина Бурдина совершила за весь период войны 152 боевых вылета и сбила лично и в группе три самолета противника. Уже после войны летчица вспоминала, как однажды ночью ей пришлось взлетать с полностью занесенной снегом неподготовленной полосы: «Я села в кабину и запустила мотор. Настроила радио на прием и внимательно ожидала сигнала, хотя в глубине души не верила, что сигнал поступит, — взлетать при таком состоянии аэродрома было необычайно сложно и опасно. Но противник шел на Коростень. Зеленая ракета взвилась, по радио мне сообщили квадрат, и я взлетела…» Результатом этого боевого вылета стал один сбитый ею «Юнкерс» Ju-88.

10. Зулейха Сеидмамедова

Агния Полянцева/Sputnik Агния Полянцева/Sputnik

«Отчетливо вижу черные кресты на плоскостях “Юнкерса”. Пропороть ему брюхо! Снова длинная очередь. Неуязвимый он, что ли, проклятый “Юнкерс”?… я уже почти вплотную сблизилась с ним. Стреляю и думаю: “Если не собью, буду таранить…” И тут вижу: “Юнкерс” окутался клубами дыма. Волоча за собой черный шлейф, он пошел вниз», — так летчица Зулейха Сеидмамедова описывала воздушные бои на Курской дуге летом 1943 года.

Штурман 586-го истребительного авиационного полка Сеидмамедова была единственной военной летчицей-азербайджанкой во Второй мировой войне. Она принимала участие в сражениях за Воронеж, Сталинград, в Корсунь-Шевченковской операции, а также в освобождении Бухареста.