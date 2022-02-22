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Рекомендуем ратифицировать

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Комитет Госдумы по международным делам рекомендовал Государственной Думе ратифицировать договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР, что позволит России размещать на территории ЛДНР войска и военные базы, а также поставлять оружие армиям народных республик. Договора будут заключены на 10 лет.



После принятия решения Госдумой (что по факту уже является просто необходимой формальностью), решение еще должен проштамповать Совет Федерации.
Промежуточные итоги по признаию, странам которые его поддержат и реакции врагов, после завершения формальных процедур.

PS. Фрагмент онлайн-трансляции в блоге от 12 мая 2014 года.



Трансляция по Донбассу продолжается в Телеграме - https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7458321.html
Метки: война на украине, государственная дума, ДНР, донбасс, лнр, Россия, Украина
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