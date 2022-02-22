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Новый документальный фильм о сражении под Прохоровкой (фрагмент)

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Документальный фильм «Прохоровка. Люди, огонь и сталь» — проект независимой студии «TаcticMedia», посвященный событиям в июле 1943 года на южном фасе Курской дуги. Сценарий фильма является результатом научного исследования, проведенного на современном историческом уровне с привлечением всех доступных на данный момент источников как советской, так и немецкой стороны.

Фильм расскажет:
- о событиях, предшествоваших немецкому наступлению в июле 1943 года на юге Курской дуги, наряде сил, боевых возможностях и техническом оснащении сторон;
- о планах сторон, в том числе о том, почему немецкое командование приняло решение нанести удар на Курск через Прохоровку;
- о том, как развивалось немецкое наступление, начиная с 5 июля и как оно было остановлено под Прохоровкой;
- о событиях 12 июля, в том числе о наступлении немецкой ТД «Мертвая голова» через р. Псел, о контрударах 5 гвардейской армии Жадова, 5 гв. танковой армии Ротмистрова;
- о событиях 13-17 июля.

Автор сценария – создатель проекта «Архивная революция» Михаил Тимин, режиссер – Владимир Морозов (продюсер канала «TаcticMedia»), композитор – Михаил Костылев, текст читает – Дмитрий Пучков.

Фильм создается при поддержке зрителей канала «TacticMedia», при участии привлеченных экспертов – специалистов по истории Великой Отечественной войны Валерия Замулина, Алексея Исаева, Александра Томзова.
Информационная поддержка — сайт oper.ru

Представленный фрагмент фильма посвящен событиям первого дня немецкого наступления 5-го июля, прорыву 2-м ТК корпусом СС первого армейского рубежа советской обороны, несмотря на героическое сопротивление 52-й гв. СД.

Над фильмом работают:

автор сценария — Михаил Тимин;
режиссер — Владимир Морозов;
закадровый голос — Дмитрий Пучков;
композитор — Михаил Костылев;
гитара — Сергей Сбитнев;
редакторы — Олег Киселёв, Владимир Морозов, Станислав Сопов;
экспертная группа — Алексей Исаев, Валерий Замулин, Александр Томзов, Павел Шиткин, Мирослав Морозов;
литературный редактор — Цокто Жигмытов;
компьютерная графика — Никита Домрачев, Александр Зубков, Дмитрий Павленко;
иллюстратор — Евгений Тураев;
операторы коптера — Владимир Клабуков, Константин Воутсен.

Подробнее о фильме:
https://tacticmedia.ru/prokhorovka/
Тизер фильма: https://youtu.be/iLBfOfJ9Qjg

Поддержать выпуск фильма:
https://sponsr.ru/tacticmedia/
https://tacticmedia.ru/donate/Prohorovka.php

По вопросам сотрудничества: tacticmedia@yandex.ru

Tacticmedia в Facebook: https://www.facebook.com/groups/Tactiсmedia
Tacticmedia Вконтакте: https://vk.com/tacticmedia
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MvQUKj5NceU
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