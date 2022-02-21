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Клим Жуков. Как читать книги?

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«Как читать книги» (С. И. Поварнин) — брошюра крупного специалиста в области логики знакомит читателей с навыками эффективного чтения. Небольшая по объему книга насыщена информацией для получения приемов и навыков рационального, активного чтения художественной и технической литературы. Немаловажное значение придается технике чтения с проработкой, а также психологическим основам восприятия и усвоения текста.

https://stalins-bukvar.ru/catalog/samogobrazovanie/

Клим Жуков. Как читать книги?

Аудиоверсия – https://mcdn.podbean.com/mf/web/kyxy8r/Kak_chitat_knigi.mp3

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=buI-2hw-RdQ
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